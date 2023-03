„Před patnácti lety jsem dělal rozhovor pro jeden prestižní časopis o cestovním ruchu a tenkrát jsem prohlásil, že hoteliér, který nedokáže obsadit Vánoce a silvestra, nemá na trhu co dělat. A po dalších patnácti letech jsme my sami z vlastní vůle zavřeli na tři měsíce, právě přes tyto svátky. Doba se změnila a my jsme se museli přizpůsobit,“ řekl jeden z jednatelů hotelu Centrál v Klatovech Petr Šátral.

Důvodem tohoto kroku byly vysoké ceny energií, potravin, ale i to, že poptávka po pobytech se snížila, což trvá i nadále. „My jsme byli relativně závislí na seniorské klientele, které se opatření a vysoké ceny dotýkají nejvíce. Když jsme si spočítali, jaké bychom měli náklady na energie, na zaměstnance, a propočítali jsme si, že určitě dojde k určitému propadu tržeb, bylo pro nás daleko ekonomičtější hotel na tři měsíce zavřít,“ vysvětlil Šátral.

Dle jeho slov nemají v plánu rozhodně zavřít zcela, na trhu jsou třicet let a rádi by v tradici pokračovali, ale jisté změny v provozu udělali. „Od 24. února jsme v plném provozu, ale už neprovozujeme gastronomii. Podáváme pouze snídaně formou bufetu. K tomu nás vedlo zvýšení mezd personálu, vstupních cen surovin, a to až násobně, a samozřejmě energií. V poslední době jsme jako restaurace neposkytovali klasické služby pro veřejnost, byli jsme závislí na hotelových hostech, část našich tržeb dělaly velké firemní akce, které se za poslední dobu utlumily. Část tržeb nám poskytovalo také závodní stravování. Byly časy, kdy jsme dělali 400 jídel denně, po covidové době nám to ale kleslo na 15 až 20. Udržovat tak personál a restauraci kvůli takovému počtu nemělo smysl,“ vyčíslil jednatel.

Součástí hotelu je také wellness, kde rovněž nejsou malé náklady na vytápění saun, údržbu bazénu a podobně, ale zde se nic nemění. „Wellness část je pro nás velmi důležitá s ohledem na hotelové hosty. Je to naše největší výhoda v Klatovech a okolí. Přestože náklady stouply násobně, tak wellness držíme ve stejném rozsahu. Nadále samozřejmě zůstává možnost využívání i pro veřejnost,“ ujistil své návštěvníky Šátral.

Předpokládá, že by výhled na další měsíce mohl být lepší, i když se některé náklady budou zvyšovat. „Předpokládáme, že letošní hospodářský výsledek by měl být minimálně tak dobrý jako minulý rok, což je především proto, že jsme utlumili nákladovou část, především personální, ale částečně i na energie. Určitě se nás ale dotkne zvýšení cen energií a i zvýšení DPH na ubytovací služby, což si těžko v této době budeme moci zahrnout do cen pro klienty,“ uzavřel jednatel.