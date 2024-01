Vyrábí šperky, věnuje se US Army a teď založila spolek na pomoc zvířatům v nouzi

Žena mnoha činností. Tak by se dala označit Pavla Rynešová z Klatov. Povoláním je městskou strážnicí, což není mnohdy jednoduché, ale kdo by očekával, že alespoň v soukromí relaxuje, tak je na omylu. Spíše naopak. Tvoří, s manželem se zabývá US Army a nyní nově založila spolek na pomoc zvířatům.

Zeď a nové kotce v útulku pro opuštěné psy v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Největším koníčkem je pro ni tvoření, je tak možné ji vidět na různých tvořivých akcích, ale i na trzích, kde se prezentují šikovné ruce. „Už jako malá holka jsem si kreslila, malovala, stříhala, šila, modelovala, takže tvoření a vyrábění všeho možného se se mnou táhne už hodně dlouho. Od roku 2011 se intenzivně věnuji výrobě šperků z polymerových hmot, fima a cernitu, v podobě miniatur jídla, zvířátek a všeho možného na přání. Někdy přijde kamarádka a potřebuje „chemické náušnice“, čili periodickou tabulku prvků a baňku. Pak přijde druhá, která potřebuje náušnice pro uklízečku - smetáček a lopatku, berušky pro svatebčany a podobně. Na zakázku jsem dělala i náušnice a přívěsky na svatbu, která se nesla v duchu Star Wars, nebo Tří oříšků pro Popelku,“ řekla Rynešová. Když má polymerů tzv. dost a potřebuje si oddechnout, vrhne se na jinou z technik, které ji baví, například vitráže, plstění, korálkování, batika, dekupáž, pryskyřice a podobně. Vyrábí i různé skřítky či dekorace. Dalším jejím koníčkem se stala U. S. armáda druhé světové války, kterému se naplno věnuje její manžel Miloš Ryneš, který je předsedou Klubu 3. armády v Klatovech. Společně tak pořádají výstavy, kempy, účastní se pietních aktů a jezdí v kolonách během oslav osvobození. Ale ani to pro akční ženu nebylo dost a vrhla se na pomoc zvířatům. „S Milošem a několika stejnými blázny, protože toho máme málo, jsme založili spolek Hope for Dogs, který pomáhá zvířatům v nouzi. Letos na Mikuláše jsme uspořádali společně s paní Šeflovou z klatovského útulku mikulášský mejdan právě v útulku pro opuštěné a zatoulané psy. V plánu toho máme ale více,“ uvedla Rynešová, která právě zmiňovanému útulku společně se svou rodinou vymalovala originálně zeď, aby ještě více upoutala kolemjdoucí.

