Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo - 397

Dobový inzerát z klatovských novinFoto:

FILIPOVA HUŤ – 2. DÍL

Po obědě 8. listopadu 1931 v těžkých bolestech zemřel švagr Karel. Rodina a okolí tuto událost zaznamenala, ale nijak neřešila. Příštího roku, přesněji 27. července 1932, zemřel tchán, starý Gruber. Ten si od jara stěžoval na žaludek, takže i jeho smrt byla jen zaregistrována, nikoliv řešena. Takových úmrtí vinnou špatné a nedostatečné stravy byla na Šumavě celá řada. Čas plynul, a jelikož se „nic nedělo“, tak po roce a něco, konkrétně 4. října 1933 došlo ke třetímu úmrtí v této rodině. To zemřel druhý švagr Emil, údajně po vypití kyselého mléka. To už se začalo v okolí mluvit všelicos. Přece jenom tři úmrtí v jedné rodině během dvou let zavdalo příčinu k mnoha řečem.

Určitá podezření se donesla i k uším srnských četníků, kteří učinili hlášení u okresního soudu v Hartmanicích, a ten nařídil exhumaci zemřelého. Při pitvě se potvrdilo podezření na otravu arsenikem. Věci se daly rychle do pohybu, byla nařízena exhumace i těch dvou předešlých pohřbených těl, a výsledek byl stejný. Všichni tři Gruberové byli otráveni. Četníci při domovní prohlídce zajistili plechovku jedu, což však na šumavském venkově nebylo nic zvláštního. Potvory myši, to byla svízel. Proto vzali oba manžele, Františka i Emílii, do vyšetřovací vazby. Státní zástupce Karel Tausch vnesl obžalobu pro úkladnou vraždu a při výsleších padala větší tíha viny na hlavu mladé Gruberové. Proto u soudu, 14. května roku 1934, státní zástupce vznesl obžalobu pro tento těžký zločin jen na Emílii Gruberovou a Františka Grubera obžaloval jen ze spoluúčasti na těchto vraždách. Po celodenním projednávání porota vynesla ortel. František byl své viny zproštěn, zato však mladá Emílie dostal trest smrti provazem.

Gruberová po vynesení rozsudku padla na kolena a v křečovitém pláči volala: „Já jsem je nezabila.“ A to několikrát za sebou. Těžko říci, co se honilo v hlavách přítomných. Obhájce Ervín Flat podal zmateční stížnost k Nejvyššímu soudu a ten v Brně začátkem října změnil trest smrti na trest doživotního žaláře. Bylo by zajímavé vysledovat osudy těchto manželů. Je zcela hypoteticky možné, že během války nebo po válce byla Emílie propuštěna a dána do odsunu a její manžel František, pokud nebyl odvelen do Wehrmachtu a přečkal válku, byl dán též do odsunu, tak se mohli opět setkat a v sousedním Bavorsku začít nový život.

Ivan Rubáš