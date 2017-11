Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 396

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

FILIPOVA HUŤ – 1. DÍL

Šumavská osada nedaleko Modravy. Až do dalekých Klatov před porotní soud, se dostala velká travičská aféra německé rodiny Gruberů. Co se vlastně přihodilo? Však to znáte. Peníze v rodině. V roce 1930 zde na jedné z usedlostí žil vdovec starý Karel Gruber se čtyřmi syny. Dva, Karel a Emil byli slabomyslní a Richard byl mimo domov. Prvorozeným byl 33letý František, který si vzal za ženu 28letou Emílii, rozenou Lukschovou. Ta do rodiny přinesla malé věno, cirka 4 tisíce korun. Starý Gruber si peníze půjčil, aby mohl zajistit obživu pro své dva postižené syny. Mladá Gruberová ze začátku nic nenamítala, přece jenom byla v novém prostředí krátce a zatím nevěděla, co si může dovolit. Časem jí ale začalo vadit, že „její“ peníze nešly na vybavení „její“ domácnosti a po starém otci požadovala vrácení peněz. Gruber jí sice namítl, že její věno přísluší všem, ale tímto argumentem u nové snachy nepochodil. Aby byl klid v rodině, tak nechal usedlost přepsat na Františka a ostatní majetek převedl na druhé děti. Sám si vymínil větší výměnek. To už byl rok 1931 a statek se tímto docela zatížil. Myslím tím režijně. Vyživovací povinnost dvou švagrů a tchána byla pro mladou manželku Gruberovou „trnem v oku“. Spatřovala v tom újmu na „svém“ majetku. Jak to tak bývávalo (a bývá), začaly nesváry a ty se stupňovaly…

Ivan Rubáš