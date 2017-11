Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 395

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

Dobový inzerát z klatovských novin z let 1920 - 1930Foto: archiv Ivana Rubáše

ŽICHOVICE – 2. DÍL

V zámecké kapli se kdysi nacházely čtyři hodnotné originální obrazy světců, které byly namalovány na dřevě a měly být dílem barokního mistra Petra Brandla. Jak se psalo 7. května roku 1938 v Klatovských Listech, došlo k jejich ztrátě. Stalo se tak, že bývalý ředitel panství nechal tyto obrazy vyčistit a opravit. Vše poslal po dohodě truhláři Ferdinandu Hromatkovi do Velkých Hydčic. Kdy to přesně bylo, neví se, ale možná tak rok předem. Starý ředitel byl hodně nemocný, takže se spokojil s předáním obrazů jen papírově, a letmým pohledem do vozu. Nedlouho na to zemřel.

Nový ředitel panství začal svůj úřad svědomitou a poctivou inventurou všeho movitého majetku. Když byl v kapli a zblízka zkoumal stav obrazů, pojal podezření na nepravost. Nechal povolat znalce umění, který mu potvrdil, že se doopravdy jedná o falzifikáty. Dále bylo zjištěno, že v kapli měly být ještě obrazy od Rembrandta v ceně čtyř miliónů korun a jedna barokní socha v ceně tři sta tisíc. Vše bylo okamžitě nahlášeno žichovickému četnictvu, které se ihned započalo s pátráním.

Hlavním svědkem a zároveň podezřelým se stal pochopitelně truhlář Hromatka. Jeho výpovědi se různě lišily, a také četníci již od klatovských kolegů něco věděli. Dalo by se říci, že strážmistr Rosol dal vše dohromady a jako správný vyšetřovatel tušil, že za vším byl právě Hromatka. Ten byl předveden k podrobnému křížovému výslechu, který trval bezmála tři hodiny, a při kterém se Hromatka zhroutil a vše přiznal. Obrazy dovezl do Klatov, kde požádal fotografa Maxe Berrmanna, aby mu udělal kopie. Jednalo se pravděpodobně o dodatečně kolorované černobílé fotografie.

Pravý důvod svého jednání zamlčel, jen udal, že se jedná o prevenci proti zlodějům. Když byla příhodná doba s nemocným ředitelem, obrazy (kopie) vrátil do kaple a originály prodal. Četníci kupce v Praze vypátrali, a ten obchod potvrdil. Byl též uveden v omyl. Zdali se u něho obrazy našly, nebo je stačil již dále prodat, nevíme. Hromatka byl dopravený do vazby a dostal za krádež památkově chráněných unikátů několik měsíců vězení. A hlavně musel vrátit peníze. Možná, že nakonec v celkovém součtu vyvázl dobře, poněvadž se mu nedokázala spojitost s ostatními kradenými věcmi. Pokud ty Rembranthy měl „na triku“, tak byl do smrti „zahojený“. Ale, kdo to dneska ví…

Ivan Rubáš