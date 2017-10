Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo 394

Klatovsko – Přinášíme seriál o zajímavostech regionu, v němž nahlížíme do novin starých i sto let.

ŽICHOVICE 1. díl

Obec na půli cesty mezi Horažďovicemi a Sušicí s opraveným zámkem. Na konci války byla v Čechách spuštěna národní solidární akce „České srdce“. Význam spočíval v tom, že sirotci a jiné chudé děti byly z problémových oblastí, zejména ze severních Čech, posílány do jiných částí Čech, kde byly rozmísťovány do solidárních rodin. Také na Šumavu přijely. Jedna várka 40 dítek z hornických rodin, která přijela na zotavenou na Kašperskohorsko, začínala svoji pouť 16. srpna 1918, právě v Žichovicích. Vystoupily z vlaku a jejich dospělý doprovod je dovedl do místního hostince, kde se měly před další cestou najíst. Hospodský uvařil velký hrnec polévky, ale neměl k tomu chleba.

Zmíněný doprovod teda zašel za nájemkyní zdejšího velkostatku Fürthovou, s prosbou, aby poskytla dětem nějaký chleba ze svých zásob. Odpověď byla sice zdvořilá, ale bohužel zamítavá. Údajně, jak sama řekla, sama žije jen z „gramových“ přídělů, takže by i ona potřebovala něco navíc. Muž se beze slova otočil a odešel zpět do hostince. Zde dětem pověděl, že k „polívce“ chleba nebude, ale očividně to dětem nevadilo. Polévka byla silná, dobrá a všem velmi chutnala.

Když děti dojedly a byly spokojené, tak jim doprovodný pracovník charitní organizace pověděl o setkání s paní z velkostatku, která prý žila z gramů potravin. Dětem popsal postavu oné ženy, která byla vykrmena ne z gramů, ale z kilogramů jídla. Děti měly teplo v žaludku a veselé povídání jim vykouzlilo na tvářích krásné úsměvy…

Ivan Rubáš