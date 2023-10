Bobři, vydry i další působí rybářům milionové škody, trápí je i extrémně teplé počasí.

Výlov rybníka Dalovák nedaleko Čejkov. | Video: Deník/Milan Kilián

První větší výlov, konkrétně Dalováku na Sušicku, má za sebou jeden z největších producentů rybího masa u nás, Klatovské rybářství. Na hrázi si bylo v pátek možné koupit kapra za 115 Kč/kg, stanoveny jsou i ceny amurů, štik a dalších ryb. Letos pracovníkům Klatovského rybářství, které hospodaří na bezmála čtyřech stovkách rybníků na Klatovsku, Domažlicku, Tachovsku a Plzeňsku, výlovy značně komplikuje teplé počasí. Už teď je jasné, že některé naplánované termíny nevyjdou a výlovy se budou muset posunout, např. v případě rybníka Liščí na Tachovsku. Starosti navíc rybářům dělají i rybí predátoři a bobři, kteří ročně působí milionové škody.

„Na Dalováku máme v plánu slovit 120 metráků tržního kapra plus menší množství vedlejších ryb, jako jsou amur, tolstolobik či dravci,“ řekl Deníku během výlovu ředitel společnosti Václav Voráček. Dodal, že nejen na Dalováku, ale i jinde trápí Klatovské rybářství predátoři.

Banner rybyZdroj: Jan Lakomý„Co se týká kormoránů, tak jejich jarní tah byl na celém území, kde hospodaříme. Na podzim se zatím vyskytují jen lokálně, ale předpokládáme, že s příchodem chladnějšího období budou v regionu hejna. Kormoráni nám působí škody na menších kategoriích ryb,“ uvedl Voráček a dodal, že nemalé škody páchají i vydry, které se také vyskytují všude, kde má firma své rybníky. „Vydry loví celý rok, jsou schopny ulovit i velkého tržního kapra o hmotnosti 3 či 4 kg, to pro ně není žádný problém. V zimním období navíc v rybnících rejdí a zvednou ryby, které by měly být uloženy a v klidu přežívat zimu. Dochází tím k druhotným ztrátám, neboť ryby se oslabí, jsou poraněné, poškrábané, může dojít k zaplísnění a podobně,“ vysvětlil Voráček s tím, že při vypočítávání těch, kteří rybářům působí největší škody, nelze zapomenout na bobry, kteří jsou také v celém Plzeňském kraji. Ti pochopitelně neškodí na rybách, ale jinak. „Jsou to ohromní pracanti, kteří staví hráze a znesnadňují průtoky. Stává se nám, že nám i ucpou výpustní zařízení, které opravdu těžko obnovujeme, aby se dalo manipulovat s hladinou,“ řekl Voráček a dodal: „Škody, které nám působí predátoři a bobři, jdou ročně do milionů korun.“

Kapr se na hrázi, kde je vždy levnější než při předvánočních prodejích na sádkách či náměstích, prodával za 115 Kč za 1 kg. Při výlovech Klatovského rybářství si budete moci koupit i další ryby - za lína dáte 120, za tolstolobika polovinu, amur vyjde na 115, štika na 290, sumec na 250 a candát na 450 korun, vše je cena za 1 kg.

Zdroj: Deník/Milan Kilián