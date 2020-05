Začala doba maturit, ale také „výkopů“, kdy se loučí žáci čtvrtých ročníků se školou. Některé školy stále dodržují tradiční součásti výkopů.

„Studenti většinou od šesti od rána běhají po městě v převlecích, pomalovávají lidi, kteří samozřejmě nejsou proti tomu, stříkají vodou. Pak jsou u školy, kde tímhle vším projdou ostatní studenti. Nemají žádné vyložené zákazy, ani vodu, pokud je hezké počasí, samozřejmě nesmějí stříkat vodu s octem a jinými přísadami. Když už jsou všichni ve škole, tak jsou ještě ve třídách se svými učiteli. Na zahradě pak pasují třeťáky, ze kterých udělají budoucí maturanty. Připraveny pro ně mají různé úkoly,“ informoval ředitel Střední zdravotnické školy Klatovy Jaromír Veselý.

Na některých školách je už polévání vodou zakázáno. „Bereme to jako takový svátek pro žáky čtvrtých ročníků, že ukončují své studium. První tři vyučovací hodiny jsou ve svých třídách a pak mají připravená různá vystoupení, která předvedou na nádvoří naší školy. Tam také předají pomyslné žezlo studentům třetích tříd. Stříkání a polévání vodou, které bylo dříve zvykem je v areálu i okolí naší školy zakázáno. Pokud udělají studenti nějaký nepořádek, musejí si ho samozřejmě sami uklidit. Pomalovat žáky mohou, ale jen v rozumné míře, na to kladu důraz i při poradách,“ sdělil ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy Vladislav Smolík.

Najdou se i školy, kde jsou „výkopy“ jen symbolické a žáci třetích ročníků nemají své pasování. „Ráno si studenti udělají nějakou tu recesi, obléknou si různé převleky, chodí kolem školy a vítají přicházející žáky. Musejí se chovat tak, aby nevznikly žádné problémy a úrazy. Neměli by stříkat vodu ani malovat rtěnkami, ale samozřejmě to ne vždy dodrží. Asi je to pak na dotyčných, jestli jim to dovolí, nebo to odmítnou. Poté dostanou vysvědčení, posedí s třídními učiteli a pak jdou domů. Pasování třeťáků na čtvrťáky u nás neděláme,“ řekl ředitel SOŠ a SOU Sušice Jaromír Kolář.

Studenti omezení nevítají, vzpomínají, jaké měli výkopy dřívější maturanti a očekávají ještě další zákazy. „Podle mě už je to hodně zpřísněné, pamatuji si, že když jsem chodil na základku, tak jsem vždy přišel zmalovaný, někteří byli i mokří. Bývala to větší sranda, i když je pravda, že to asi některým lidem nemuselo být příjemné. Hodně ředitelů už zakázalo vodu i malování, takže nemůžeme skoro nic. Je to spíše už jen o těch převlecích a pasování třeťáků. Je to škoda, za chvíli jim budeme moci jen potřást rukou,“ řekl student Jan Kovář z Klatov.