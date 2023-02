„Vydrželi jsme to několik let, ale je to tady čím dál horší, takže jsme se rozhodli, že sepíšeme petici pro odstranění přístřešku a předáme městu,“ řekl jeden z autorů petice Pavel Siegl.

Autoři petice a více než stovka lidí, kteří se pod ni podepsali, mají s přístřeškem samé nepříjemné zkušenosti. „V tomto přístřešku se neustále scházejí problémoví spoluobčané, kteří se zde opíjí, pohazují odpadky, znečišťují okolí svými výkaly, pokřikují na kolemjdoucí, ruší noční klid, přístřešek a jeho okolí používají jako noclehárnu, řeší zde své spory veřejně, často i násilně, a ohrožují majetek a osoby bydlící a nacházející se v blízkosti tohoto přístřešku. Domníváme se, že přístřešek tak nesplňuje funkci, ba naopak, je bodem pro koncentraci problémových a nepřizpůsobivých občanů a přispívá k větší kriminalitě ve městě,“ popsali problémy v textu petice.

FOTO, VIDEO: Na radnici v Klatovech přivítali nové občánky města

A nemají je jen lidé, kteří žijí v blízkosti, ale také cyklisté, běžci či maminky, jež tam chodí na procházky, nebo ti, kteří chodí tudy z práce z okolních firem. „Bojím se tam procházet, protože tihle lidé pořád něco pokřikují, jsou opilí, takže když je vidím, otočím se zpět nebo přejdu na druhou stranu, i když je to nebezpečnější, protože tahle silnice je poměrně frekventovaná. Bojím se chodit kolem nich, nikdo neví, co udělají. Za chvíli se oteplí a bude to tady zase strašné, vážně by se měl přístřešek dát jinam,“ řekla Barbora Málková, která pracuje nedaleko.

A podobně to mají i ostatní. Přístřešek je místem, kterému se mnoho lidí vyhýbá. „Tady běžný člověk nezastaví, aby se posadil. Protože buď se bojí těch, co tam jsou, nebo se štítí. My nemáme nic proti lavičkám, ale ten přístřešek jen problémové obyvatele přitahuje. Ať to město klidně posune někam dál, kde to bude využívané, jak má,“ řekla Kristýna Šímová, která bydlí poblíž a má obavy i o své malé děti. „Chodí sem na procházky i děti ze školky, které si tady sbírají kaštany, sahají na zem, kam bezdomovci a narkomani močí, a podobně.“

VIDEO: Na šumavském Špičáku se lyžuje na všech hlavních sjezdovkách

„Bohužel není výjimka, když se tady mezi sebou perou nebo naopak se odehrávají sexuální hrátky. To je hrozné. Navíc si sem vždy nanosí jídlo z popelnic, nahází to tady kolem a přitahují krysy, které se zde drží,“ připojila se s dalším výčtem potíží Dagmar Šlehoferová, která tam rovněž žije.

Jaroslava Hálková má hned naproti kadeřnictví a i ona slyší velmi často stížnosti od zákaznic, že se bojí.

„Dalším místem, kde se hojně scházejí, je tady vedle Šibeničák, tam jsou všechny lavičky zničené, dělají tam nepořádek. Tam už se nedá jít ani na procházku a sednout si,“ poukázal na další problém Jakub Siegl.

Kadeřníci a kosmetičky předvedli v Domažlicích moderní nevěsty a ženichy

Město ale zatím odstranění přístřešku neplánuje. „Petice byla projednána v radě města, která uložila městské policii zvýšený dohled na tomto místě i se žádostí o součinnost ze strany Policie České republiky,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.

Častější výjezdy potvrdil velitel městské policie Luboš Steinbach: „Jezdíme tam měsíc intenzivně a zatím je to bezproblémové, takže budeme v těchto intenzivnějších kontrolách pokračovat. Dříve jsme tam jezdili často k rušení nočního klidu a podobně.“

Lidé, kteří tam žijí, se ale obávají doby, kdy začne jaro a opět se tam všichni začnou scházet.