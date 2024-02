Nejpatrnějším místem, kde procházející vykácení překvapilo, je u mostu v zahrádkách v Podhůrčí, kudy se chodí například i na letní koupaliště. „My tady chodíme na procházky, ale v létě i do Lázní. Vždy to tady bylo spíš jako taková džungle a jednou jsme přišli a světlo. Bylo to kompletně vykácené do posledního keře. Netuším, co může být důvodem, ty stromy a keře tady byly léta,“ podivovala se Klatovanka Hana Jelínková, která ale podotkla, že plus naopak je, že je v místě lépe vidět, že někdy šel z místa strach především ve večerních hodinách. A není sama, koho kácení překvapilo.