„Úložiště na 100 000 let o základní rozloze 306 ha, kterou lze podle potřeby rozšiřovat, je megalomanským projektem, který celosvětově nemá v tak osídlené oblasti obdoby. Přitom veškeré kroky jsou ze strany státu činěny proti vůli místních obyvatel, právo veta je obcím upíráno a stát nebere v úvahu ani místní referenda. Vláda ČR nedává vůbec žádnou záruku, že v budoucnu nebude úložiště rozšiřováno pro další státy EU, takže dosud předpokládaných 30 let budování nemusí být zdaleka konečných. Stejně tak dosud předpokládaných sedm milionů kubických metrů vyrubaného kameniva. Z toho 5 000 000 m3 by bylo převáženo do Velkých Hydčic-Hejné, zbytek do dalších okolních lomů," uvedla starostka Maňovic Lenka Kotlářová.

V diskusi s přítomnými odborníky zaznělo, že jde o zastaralou koncepci nevratného uložení vyhořelého jaderného paliva pod zem, bez možnosti budoucího vyzvednutí a přepracování, bez ohledu na vědecko-technický vývoj. „Vláda ČR přitom trvá na urychlení procesu výběru finální lokality a bagatelizuje bezpečnostní rizika. Průzkumné území je rozšiřováno bez udání důvodů. Ohrožené obce nejsou státem vnímány jako partneři, jak je tomu v jiných demokraciích v této věci běžné. To vše přivedlo na připravené trasy protestního pochodu nejen pěší účastníky, ale i cyklisty a motorkáře," sdělila starostka.

Akce se konala pod záštitou spolku JODN = „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme“ a obce Maňovice.