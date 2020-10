Vyhlídka na klatovské Hůrce je hojně navštěvovaným místem, bohužel požitek z výhledu a posezení kazí neustále rozházené odpadky kolem koše, ale i jinde.

Nepořádek na Hůrce v Klatovech. | Foto: Rostislav Řezníček

„V poslední době se věnuji sportu, a jelikož odmítám běhat a někam jen tak chodit, drandím na kole. Tak jsem vyrazil na Hůrku. Je to prý součástí Klatovského vycházkového okruhu, čerpalo se tam nemálo evropských peněz, máme tam cvičební prvky, na kterých jsem neviděl nikdy nikoho cvičit, máme tam odpadkové koše. Super, řeklo by se, ale to by nesměly být plné a nesměl by kolem nich být neuvěřitelný bordel,“ postěžoval si Rostislav Řezníček z vesničky u Klatov.