Vydra říční, které před půlstoletím téměř hrozilo vyhynutí, se zabydlela na vodních tocích na Šumavě. Potvrzuje to trus, který zanechává pod tamními mosty. Informovali o tom pracovníci Národního parku Šumava, kteří mají toto vodní zvíře pod speciálním dohledem.

Vydry říční jsou už na Šumavě jako doma, ochránci přírody tam jejich počty odhadují na desítky. | Foto: Štěpán Rosenkranz

Vydra je lasicovitá šelma, která byla v minulosti pronásledována člověkem. Dnes je však chráněným živočichem, v Červeném seznamu druhů České republiky je vedena jako zranitelný druh. Ještě před zhruba padesáti lety ji u nás hrozilo vyhynutí, když celorepubliková populace klesla na zhruba 170 zvířat. V současné době je v České republice vymezeno 26 Evropsky významných lokalit, které jsou důležité pro ochranu vydry říční. Jednou z nich je Šumava.

Šumava je opět bohatší o tisíce stromků, které lidé během dvou dnů vysázeli

„Výskyt vydry na Šumavě v posledních dvaceti letech prošel zajímavým vývojem. Mezi roky 2006 až 2011 poukázali hodnotitelé celorepublikového mapování na možný negativní trend. Zdálo se, že počty obsazených lokalit klesají. Výsledky dalšího mapování už měly trochu pozitivnější vývoj, když obsazenost mapovacích kvadrátů vzrostla o 20 až 40 procent,“ vzpomíná vedoucí zoologického oddělení Správy Národního parku Šumava (NPŠ) Jan Mokrý. „Na základě těchto výsledků jsme už v roce 2015 zahájili vlastní, podrobnější monitoring s cílem zjistit detailnější vývoj rozšíření vydry na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,“ dodává.

V roce 2015 zoologové rozčlenili Šumavu do 86 čtverců o rozloze 6x5,6 km. V každém čtverci vybrali dva mosty překonávající řeku nebo potok, pod kterými panovaly vhodné podmínky pro značkování vyder. Tyto vybrané mosty se tak staly klíčovou součástí monitoringu. „Vydra patří mezi teritoriální druhy, své teritorium si značí mimo jiné trusem. Ten zanechává často pod mosty, kde výhodou je, že ho nesmývá déšť. Důležitou podmínkou je např. to, že konstrukce mostu musí umožnit vydře, aby pod ním prošla suchou nohou. V takovém případě je relativně snadné potvrdit přítomnost tohoto úžasného živočicha v dané lokalitě. A právě potvrzení přítomnosti je cílem tohoto monitoringu,“ vysvětluje Mokrý.

Šumavské louky skrývaly překvapení. Dva nové druhy hub

Od roku 2015 se díky tomuto sledování potvrdilo, že výskyt vydry říční je stabilní ve většině území NP a CHKO Šumava. V průměru bylo každoročně obsazeno bezmála 90 procent všech monitorovaných lokalit, respektive vytýčených čtverců o rozloze přes 33 km2. Většina z nich je obsazena každoročně, některé lokality se v obsazenosti střídají. Během celého monitorovacího období nebyla nikdy obsazena pouze jediná monitorovaná lokalita, a to Bílá strž v oblasti Královského Hvozdu. Ale tady se není co divit: kyselá a dravá voda s mnoha vysokými skalními stupni není příznivá ani pro život pstruhů, kteří tvoří podstatnou složku jídelníčku vydry.

„Výsledky tohoto dlouhodobého monitoringu nám jasně říkají, že vydře říční se na Šumavě daří. Náš monitoring sice v tuto chvíli neumožňuje stanovit její početnost, ale odhadujeme, že jich zde žijí desítky. Důležité ale je, že její výskyt zde je stabilní a trend vývoje budeme sledovat i do budoucna,“ uzavírá Mokrý. Stabilita rozšíření vydry říční podle něj nepřímo dokazuje i stabilitu rybích obsádek v šumavských horských tocích.

Drsný šumavský příběh vyšel knižně. Pokřtila ho i Veronika Žilková

Ne všechny ale rostoucí počet vyder těší tak jako ochránce přírody. Pro chovatele ryb a rybáře jde o nenažraného predátora, který jim působí značné škody na rybích obsádkách v rybnících a řekách. Své o tom vědí například pracovníci Klatovského rybářství, které tyto šelmy trápí na každé z jejich vodních ploch. „Vydry loví celý rok, jsou schopny ulovit i velkého tržního kapra o hmotnosti 3 či 4 kg, to pro ně není žádný problém. V zimním období navíc v rybnících rejdí a zvednou ryby, které by měly být uloženy a v klidu přežívat zimu. Dochází tím k druhotným ztrátám, neboť ryby se oslabí, jsou poraněné, poškrábané, může dojít k zaplísnění a podobně,“ vysvětluje ředitel této společnosti Václav Voráček. Obdobné zkušenosti mají chovatelé v celé republice, volají proto po určité formě regulace. Jak však nedávno uvedla pro Deník mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová, v nejbližších letech se nedá předpokládat, že by se na ochraně vydry něco změnilo. (ki)