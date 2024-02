V areálu bývalého lihovaru v Janovicích nad Úhlavou se v sobotu konaly již tradiční hody. Dříve se konaly v hasičské zbrojnici. Nechyběl ani pestrý program.

Vepřové hody v Janovicích nad Úhlavou. | Video: Daniela Loudová

Není divu, že se hody přesunuly na větší prostranství, jelikož jejich návštěvnost je velká. Stany byly zcela zaplněné. Příchozí si pochutnávali na ovaru, jitrnicích, jelitech, tlačence, guláši a samozřejmě i zabijačkové polévce.

K tomu všemu se měli lidé možnost pobavit u představení dvou komiků, kteří si říkají Bratři v tricku, dvojice pouličního a novocirkusového divadla. Bránice nenechal v klidu ani bavič se svou stand up comedy Lukáš Pavlásek a závěrečné vystoupení bylo v podání Matěje Kodeše s bublinovou show. K tanci i poslechu hrála Pošumavská muzika a Štreka.

Lidé si akci pochvalovali. „Je to moc fajn. Není to jen o nákupu, ale můžeme se i posadit, pobavit se. Dělají to tady dobře a podle mě je skvělé, že to přesunuli sem, je tady více místa a přesto je narváno. Jen tak dál," řekla jedna z návštěvnic Zuzana Bejvlová.