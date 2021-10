Nic důležitého, co se děje okolo hasičů v Myslívě, neunikne Marii Dajčové, která píše jejich kroniku.

Marie Dajčová. | Foto: Foto: archiv

Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník„Hasičskou kroniku psal do roku 2004 pan Vojtěch Moravec. Já jí píšu od ledna 2005, jak se rozhodlo na výroční valné hromadě 6. ledna. Moje svolení k psaní hasičské kroniky z části ovlivnila skutečnost, že můj muž Miroslav zastával funkci velitele, a to od roku 1992 do 2014. Od této doby vykonává funkci starosty sboru. Nyní je velitelem Jaroslav Ticháček.