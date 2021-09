„Otevřeli jsme kancelář Europe Direct Klatovy za účasti významných hostů. Následně jsme udělali odpoledne pro rodiny s dětmi, kde bylo připraveno několik stanovišť, kdy většina byla zaměřena evropskou tématikou. Šlo o různé aktivity, hry, soutěže během nichž se děti leccos dozvěděly a zároveň pobavily,“ uvedl Pavel Vondráček, ředitel Úhlavy o. p. s., která kancelář Europe Direct Klatovy provozuje.

Kancelář spadá mezi zhruba 420 kanceláří po celé Evropě. V České republice je jich třináct, vždy jedna v kraji. Jejím úkolem je získávat informace z Evropské unie přímo do regionů. „Lidé se mohou na kancelář obracet se svými dotazy a my jim odpovíme nebo předáme kontakt na daného člověka či úřad. Může jít například o stáž pro studenty. Dalším úkolem je pořádání různých akcí, seminářů, besed na témata, která se v Evropě řeší. Samozřejmě budeme i přijímat podněty k činnosti Evropské unie. Evropská komise také spustila v polovině roku konferenci o budoucnosti Evropy, kdy chce zjišťovat názory lidí. My bychom měli směřovat lidi, aby se zapojili a řekli svůj názor, jakou by Evropu chtěli,“ uvedl Vondráček.

Kancelář Europe Direct Klatovy najdete v bývalém Dominikánském klášteře v Plánické ulici.