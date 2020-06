Odstranění vraků či značně poškozených aut, která hyzdí ulice Klatov, bude moci nyní město řešit rychleji. Pomůže tomu novela zákona, jež změnila definici vraku.

Vraky v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o pozemních komunikacích, která umožňuje městům a obcím účinněji se vypořádat s odstavenými a nepojízdnými vozidly na komunikacích. „Původní právní úprava sice definovala, co je to vrak – vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla – avšak na komunikacích jsou odstavována vozidla, která poměrně striktní definici vraku nenaplňují, ačkoli provozována být nesmějí. Nově je vrak definován jako vozidlo, které má více jak šest měsíců 'propadlou' technickou prohlídku,“ uvedl tajemník klatovské radnice Milan Jarošík.