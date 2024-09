Dělník do výroby Česká firma s dlouhou tradicí zabývající se výrobou komínových systémů, zakázkovou kovovýrobou a výrobou dílů pro kolejová vozidla hledá posilu do výroby. Náplň práce: • obsluha strojů a zařízení v kovovýrobě • montáž, kontrola a opracování kovových dílů • dodržování pracovních postupů a standardů kvality • udržování pořádku na pracovišti Požadujeme: • samostatnost, trpělivost • manuální zručnost, spolehlivost • zkušenosti v kovovýrobě výhodou • schopnost čtení technických výkresů výhodou Co nabízíme: • práci pouze na ranní směnu • zajímavou práci v rozvíjející se společnosti • příjemný a motivovaný kolektiv • firemní akce • náborový příspěvek • stravné 100 Kč/den • 5 týdnů volna • možnost zajištění přepravy do zaměstnání 30 000 Kč

