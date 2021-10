Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Před volebními místnostmi v Klatovech stály už před otevřením fronty voličů

O parlamentní volby byl v Klatovech hned od prvních minut po otevření volebních místností velký zájem. V ZŠ Tolstého, kde jsou hned dvě volební místnosti, stály již před 14. hodinou fronty.

Volební komise pro okrsky č. 10 a 14 v Klatovech se od prvních minut nezastavily. Během prvních deseti minut zvládly odbavit desítky voličů. Mezi prvními byla také Věra Hiričová, která chodí volit pravidelně. Považuje to za povinnost i tradici, jelikož jdou vždy společně se sousedkou. Podělila se s námi i o svoji volbu. "Já fandím straně ANO, Andreji Babišovi. Myslím si, že to dělá dobře. Nová vláda by se měla zamyslet nad tím, aby nevydávali tolik podpory pro lidi, kteří nechtějí pracovat, myslím si, že je to plýtvání penězi," řekla Klatovanka.

Mezi voliči byly vidět všechny věkové skupiny. "Já dávám hlas našemu panu starostovi, protože si myslím, že je to skvělý člověk a hodně toho pro Klatovy udělal a takový lidé by měli být i ve vládě. I když se trochu bojím, abychom o něj nepřišli zde u nás ve městě. To by byla velká škoda," uvedla zástupkyně mladší generace.

Desítky lidí volí na voličský průkaz

Jelikož je na Šumavě stále příjemné počasí, je opět zaplavena turisty. To se podepisuje i na volební účasti. Během prvních 2,5 hodin volilo například v Srní padesát lidí na voličský průkaz. Volební komise hlásí, že má posledních 30 sad volebních lístků a obává se, že jim nebudou stačit, protože podobný zájem je i v dalších šumavských obcích. „Volební komise si mohou sady vypůjčit mezi sebou, případně jsme připraveni je doručit i my,“ říká Jan Nový z Krajského úřadu, který má volby na starosti. Upozorňuje však, že je nutné o ně požádat s předstihem alespoň dvou hodin, aby je úřad stihl doručit.

Představení všech stran a jejich kandidátů v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji se konají čtyři referenda

Souběžně s parlamentními volbami se na čtyřech místech v Plzeňském kraji konají místní referenda. Čeho se týkají?

Sušice (Klatovsko): Referendum se týká Sušické nemocnice, lidé budou odpovídat na otázku: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Příkosice (Rokycansko): Obec se chystá postavit kanalizaci, obyvatelé pak v referendu rozhodnou zda půjde o tlakovou nebo spádovou variantu.

Smědčice (Rokycansko): Rozhoduje se, zda k výstavbě vodovodu připojit také kanalizaci.

Losiná (Plzeňsko): V obci se bude konat již třetí referendum na téma stavby betonárny v obci.

Jaké poslance jste zvolili v roce 2017?

Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Za ANO: Karla Šlechtová, Jan Volný, Miloslava Rutová, Barbora Kořanová, Kamal Farhan / Za ODS: Martin Baxa, Ilona Mauritzová / Za SPD: Jana Levová / Za Piráty: Lukáš Bartoň / Za KSČM: Jiří Valenta / Za ČSSD: Milan Chovanec