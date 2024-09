Plzeňský kraj dal v listopadu minulého roku jasně najevo, co městu nabízí. Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město bezúplatně převede (daruje) Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, ve kterém je provozována nemocnice. Jeho hodnota je odhadována na zhruba půl miliardy korun. Město preferovalo bezúplatný dlouhodobý pronájem a provozování Nemocnice Sušice a tím její začlenění do systému nemocnic Plzeňského kraje, a to na dobu 40 let, s možností prodloužení doby nájmu.

Návrh Plzeňského kraje tehdy projednala rada města, která nedoporučila jeho schválení. „Tato smlouva, jak je postavená, myslím, že není adekvátní, nemá žádné přidané hodnoty, spíše naopak. Z mého pohledu není nabídka pro město výhodná. V podstatě bychom převedli majetek v řádech stovek milionů korun s tím, že v nabídce Plzeňského kraje není garantován žádný rozsah péče, který by byl jiný, odlišný od toho, co tam provozujeme my a co máme v plánu my. Rizikové je také to, že budou krajské volby na podzim a může se stát, že nové vedení nebude souhlasit s tím, co schválilo současné vedení,“ okomentoval tehdy situaci starosta města Petr Mottl.

Nadále tedy nemocnici provozuje město. Lídři volebních stran mají na tuto situaci jasný názor. Deník jim tak položil konkrétní otázku: Myslíte si, že by Sušickou nemocnici měl provozovat Plzeňský kraj? „Určitě ano. My jsme v uplynulém volebním období udělali všecko pro to, aby Sušickou nemocnici provozoval Plzeňský kraj, bohužel město Sušice má na to jiný názor,“ odpověděl současný hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Jednoznačný názor má i Kamal Farhan (ANO 2011). „Jsem přesvědčený o tom, že by mělo dojít k dohodě města a kraje. Měla by být Sušická nemocnice zařazena do zdravotnické sítě Plzeňského kraje.“

Podle Pavla Čížka (STAN) by mělo velké výhody, kdyby byla nemocnice zařazena do systému krajských nemocnic.

S jasným názorem a dalším cílem přišel Jan Šašek (ODS). „Jen jako součást většího celku je možné zajistit provoz Sušické nemocnice. My městu Sušice předložíme seriózní nabídku oproti stávající koalice ANO, STAN a Piráti, a to takovou nabídku, která zajistí udržitelné provozování Sušické nemocnice.“

Pro provozování krajem je také Jiří Klečka (Pro Plzeň). „Sušickou nemocnici by měl provozovat Plzeňský kraj, poněvadž region je relativně rozsáhlý a myslím si, že si obyvatelé zaslouží kvalitní péči.“

Razantně a stručně odpověděl Jiří Valenta (KSČM): „Zcela rozhodně ano.“

O svůj názor se podělila i Marie Pošarová (SPD). „Každopádně by ji měl převzít bez dluhů. Ale o tom bude rozhodovat přece město Sušice, pod které nemocnice spadá. Naším cílem samozřejmě je, aby všude byla dostupná péče.“

Jediným, kdo byl proti přechodu pod kraj, byl Václav Šimánek (SOCDEM), který na otázku odpověděl takto: „Ne. Ale Plzeňský kraj by měl zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro občany Sušicka.“