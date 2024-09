„Já jsem rád, že Piráti v Plzeňském kraji dosáhli nejlepšího volebního úspěchu v celé republice, i když jsem si představoval, že si to představoval trochu jinak. Každopádně děkuji všem voličům, kteří nám dali hlas a ocenili tím naši práci v rámci Plzeňského kraje. Přestože se většina stran snažila zvedat regionální témata, přesto do voleb extrémně vstoupila celostátní politika a tomu odpovídal náš výsledek," řekl Deníku dosavadní hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, kterému ve své řeči pogratuloval i samotný předseda Pirátů Ivan Baroš.

Z jeho pohledu právě stav v celostátní politice připravil Piráty o posty i v Plzeňském kraji. „Kdyby šlo o pokles pouze v našem kraji, tak bych to přičítal nám, ale na druhou stranu, když se podíváme, jak dopadli kolegové v jiných krajích, tak je vidět, že celostátní politika na to měla extrémní vliv," okomentoval Špoták.

Nyní bude dle jeho slov následovat vyčkávání a jednání o spojenectvích. „My nebudeme první, kdo budou jednání iniciovat, jsou tam zastupitelské kluby, které získaly daleko větší počet mandátů. Míček teď určitě není na naší straně. My jsme připraveni jednat se všemi politickými subjekty vyjma SPD a Stačilo!, což jsme řekli před volbami," uvedl Špoták.

Zhodnotil také své hejtmanské období. „Doba, za kterou jsem byl hejtmanem, byla náročná, prošli jsme si ukrajinskou krizí, energetickou krizí. Myslím si, že koalice, která vládla, za dobu, co jsem byl hejtmanem, se nemá za co stydět a určitě bude v našem kraji na co navazovat," uzavřel Špoták.

Nadšený z úspěchu byl i další z pirátských kandidátů Pavel Hais, který si pochvaloval svou domácí sušickou podporu, která ho udržela v krajském zastupitelstvu. V Sušici byli Piráti třetí a získali 14% hlasů, což je více než v domácím městě jeho kolegy Rudolfa Špotáka. V Domažlicích měla Pirátská strana 9,22% hlasů.