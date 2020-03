Podívali jsme se, jak vypadaly komunálky v Černovicích na Domažlicku. „Lidé chodili, účast u voleb je,“ poznamenal člen okrskové volební komise v Černovicích Tomáš Kryštof.

Michael Plecitý, místopředseda okrskové volební komise hned na to doplnil, že hygienické opatření vzhledem k nastalé situaci dodržují. „Po každém voliči se desinfikoval prostor plenty, propiska a klika volební místnosti,“ uvedl Plecitý. Každý člen komise měl navíc před sebou lahvičku s antibakteriálním gelem a k dispozici byly i hygienické ubrousky. I tak byla ale atmosféra ve volební místnosti černovického obecního úřadu příjemná.

A jaké jsou výsledky?

V Černovicích uspělo ze strany PRO LEPŠÍ ČERNOVICE hned pět kandidátů, nejvíce hlasů (69 ze 414) z této strany získal František Vavřička. Dále uspěli Růžena Červeňáková, Zdeněk Zvoč, Karel Hartl a Michal Šťastný. Zbylé dva mandáty doplňují kandidáti z druhé strany Pro lepší život v Černovicích a Nemněnicích. Tady nejvíce zabodoval Radim Růžička (s 29 hlasy ze 154) a hned za ním se umístila Zdeňka Majerová (24 hlasů).

Účast v Černovicích nebyla ale vůbec špatná, vyšplhala se až na 72,18 %.

Volby proběhly i v obci Rybník, i zde byla volební účast vysoká, a to 71,63 %. Více hlasů putovalo do kandidátky strany SNK Radbuza. Zde voliči do nového zastupitelstva vybrali pět kandidátů. Ze 480 hlasů jich nejvíce získal Jaromír Ježek (80), dále v této straně zabodovali Jindřich Rejšek, Štěpán Karban, Jiří Janový a Zdeněk Zelinský. O poznání méně hlasů šlo do opoziční strany SNK Rybník, kde z 212 hlasů jich po 34 putovalo ke dvěma kandidátům, kteří zastupitelstvo doplní. Občané si tak zvolili Karla Maříka a Ladislava Ďuricu.

A jak jsou na tom Kejnice na Klatovsku? Tady se voliči opravdu činili a procentuálně se účast vyšplhala až na skoro 90%. Obyvatelé měli ovšem na výběr pouze z jedné kandidátní listiny, tudíž se hlasy rozdělili mezi ně. Nejvíce bodoval Michal Dražka, stejný počet hlasů 64 získal i Petr Hlavsa. Špatně si nevedl ani František Rejšek či Karel Holoubek. Nejméně hlasů získal naopak Karel Rejšek (16) a Petr Zdeněk (22).

Nejnižší volební účast byla v Cheznovicích na Rokycansku, tam přišlo k volám 55% voličů. Do zastupitelstva vybírali kandidáty ze tří stran – SNK: Spolek za rozvoj obce Cheznov, SNK pro spokojenost občanů a SNK pro Cheznovice v klidu. Z první strany se zastupiteli stali Petr Urx (111 hlasů z celkových 742) a Bohuslava Šlapáková (128). Z druhé kandidátní listiny, která byla u voličů oblíbenější, postoupili mezi zastupitele Josef Kolář (159 hlasů z celkových 837), Jana Urxová (142) a Josef Huml (147). Z poslední strany zastupitelstvo doplňují Roman Karásek (112 hlasů z celkových 561) a Oto Huml (136).