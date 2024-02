Investor má jasné plány. „Stavebním úřadem je vydané stavební povolení na realizaci bytového domu. Soukromý investor tam má v dané lokalitě vybudovat cca sedm desítek kvalitních bytů různé velikosti včetně šesti bezbariérových,“ sdělil starosta města Rudolf Salvetr.

Nový majitel má s bývalou vojenskou nemocnicí v Klatovech jasné plány

Celý objekt vojenské nemocnice by dle informací měl jít k zemi a měl by být vystavěn nový. V současné době jsou prozatím na budově vyndána okna a jejich rámy a vykácené stromy a keře v okolí objektu.

Dalším strašákem v okrese je areál bývalého Sola v Sušici. Budovy jsou již většinou zdemolované. Potěšující zprávou ale může být, že vzniká studie, která nabídne možnosti, co továrnu nahradí.

V uplynulých letech se jednalo o tom, že by tam mohlo vzniknout obchodní centrum, ale to bylo zastupiteli zamítnuto. Nyní studie nabídne další možnosti. Chátrající areál už tak nebude ostudou města a bude na zastupitelích, jaká budoucnost ho čeká. „Je dobře, že vlastník areálu má chuť zapojit se do procesu a konečně se s areálem začne něco dít. Nyní se tam postupně demoluje, už zbývá převážně jen komín. Myslím, že bychom ještě letos nebo v příštím roce mohli společné řešení najít,“ řekl starosta města Petr Mottl.

V tuto chvíli není jistá žádná varianta, jak se bude k areálu přistupovat. Ve hře je i odkup areálu nebo jeho části městem, část může zvelebovat majitel ve spolupráci s městem, ale možné jsou i jiné varianty. To vše by měla ukázat právě zmiňovaná nezávislá studie. „Ukáže různé varianty i ekonomickou reálnost řešení, které jsou pro město výhodné a které ne. Proces běží a doufejme, že na konci bude smysluplné řešení, které budou chtít všechny strany,“ dodal starosta.

Ostudou Klatov je také poslední část jezuitské koleje - objekt bývalého jezuitského semináře, mezi Klatovany známějšího jako sodovkárna. Byla vyhlášena architektonická soutěž na jeho proměnu. Zatím objekt nabízí pohled do vzdálené historie a bude zajímavé sledovat, co architekti navrhnou a co tam za pár let vznikne. „Chceme, aby prostory byly variabilně využitelné. Počítáme, že projektová dokumentace by se dělala v roce 2024. Doufáme, že se vše stihne tak, abychom mohli v polovině roku 2025 začít rekonstruovat tento krásný objekt. Bude tak hotov celý jezuitský komplex,“ sdělil místostarosta Václav Chroust.

Studie ohledně areálu Sola ukáže, co v budoucnu zchátralou továrnu nahradí

Celý objekt jezuitského semináře má zhruba 22 tisíc kubických metrů čili jde o velmi rozsáhlou stavbu. Obnovena by mohla být i kaple hned vedle průchodu. „Dnes je výškově přepažená, ale doufáme, že záhy interiér, který v ní nyní je, zmizí a obnoví se její funkce. Nemusí to být přímo kaple, ale mohly by se tam konat menší koncerty. Půjde o zajímavý prostor,“ dodal místostarosta.