Jako profesionální voják slouží 15 let. Práce v armádě se mu zalíbila už v době, kdy absolvoval základní vojenskou službu. Po jejím ukončení několik let pracoval v civilu, ale nakonec jeho kroky zamířily do armády. „Vždy mě lákala uniforma a líbila se mi kázeň, která je s vojenskou službou spojována. Otec byl také voják. Škoda, že už není mezi námi. Byl by na mě hrdý,“ řekl Kovanda.