Velkým úspěchem bylo 2. místo Natálie Hájkové. Vojta Kanta, nominant do širší reprezentace ČR na letošní mistrovství Evropy ve Španělsku, se blýskl dvěma nejrychlejšími časy v disciplíně 100 m záchranný polohový závod a 100 m záchrana modelu.

Závodilo se v tradičních bazénových disciplínách, tedy 100 m s podplaváním překážky, 50 m záchrana modelu, 100 metrů záchranný polohový závod a 100 m záchrana modelu s ploutvemi. „Zkušení závodníci Vojta a Natálka zvládali po tak dlouhé pauze závody velice dobře, kdy "nováček" Nela za nimi nikterak nezaostávala. Byla zdatnou vyrovnanou konkurencí soupeřkám, o čemž svědčí její celkově 7. místo ve své kategorii, která byla nejpočetnější co do závodníků, což osobně považuji při prvních závodech za velmi pěkné umístění,“ uvedl Frydrych.

Během dvojic a štafet se sečetly výsledky jednotlivců, které byly podkladem pro určení závodníků do disciplíny Oceanman, která sestává z disciplín jednotlivců - plavání, board a kajak, ale s tím rozdílem, že se disciplíny neabsolvují jednotlivě, ale vše v celku a bez rozdílu kategorií. „Příjemně se dívalo na startovní listinu, kde se vyjímala hned dvě klatovská jména: Karolína a Natálie, pro kterou to bylo velké překvapení. Ale jako trenér vím své, šikovnost, odhodlání a připravenost se musí někde projevit. Karolína vyhrála téměř dvě minuty před druhou v pořadí. Natálka sice na stupních vítězů neskončila, ale při ohlédnutí za sebe mohla ještě pozorovat své spoluzávodnice. Krásné 5. místo,“ zhodnotil Frydrych.

Následovala disciplína štafety čtyřčlenného družstva, kde klatovská děvčata doplnila dvě z Mladé Boleslavi. Úkolem týmu bylo, aby jeden plaval k bóji jako topící se, následně se druhý s pásem a ploutvemi za ním vrhl do vody a plaval pro něj, pomocí pásu ho táhl na břeh, kde ho přebrali zbývající dva z družstva, kteří ho vytáhli na souš. I přes to, že děvčata nebyla setrénovaná se dvěma kolegyněmi byla na druhém místě v jejich kategorii.

Následně se plavala disciplína dvojic, kdy jeden z družstva doplaval k bóji, kde představoval tonoucího a druhý ho na boardu jel zachraňovat a přesunout board i tonoucího do místa startu/cíle. „V této disciplíně se naše děvčata skutečně předvedla, svou kategorii s přehledem vyhrála, a to dokonce v čase, který byl ze všech kategorií druhý nejrychlejší. Úžasné,“ nešetřil chválou trenér.

Jednotlivci soutěžili v disciplínách běh na 90 m, praporky, kdy na písčité pláži startuje vždy v jednom rozběhu maximálně šest závodníků a v cílové ploše jsou umístěny praporky, a to v počtu o jeden nižší, než je počet závodníků. Kdo nemá v cíli v ruce praporek vypadl. A takto se postupuje až ke konečnému vítězi. Další disciplíny již byly ve vodě, kde se po jednotlivých disciplínách zahajovalo plaváním okruhu cca 400 m, následovala jízda na mořském kajaku a na boardu v podobném okruhu. „Jelikož se naši borci během prázdnin připravovali, výsledky byly velmi příjemné. Karolína ve své kategorii zvítězila, což je výborný výsledek. Na její úspěch ovšem navázali i Natálka Hájková a Vojta Kanta, kteří ve svých kategoriích obsadili 3. místo,“ uvedl trenér Petr Frydrych.

Závody byly rozdělené do soutěže jednotlivců, dvojic, štafety čtveřic a na závěr byla vyhlášena prestižní disciplína Oceanman, které se účastní pouze nejlépe umístění závodníci na prvních sedmi místech.

