Otava v Sušici je plná vodáků od samotného rána, někteří tam přespávají, jiní přijíždějí vlakem či auty. Podmínky na řece na ně čekají dle provozovatele vodáckého kempu Františka Švelcha pěkné. Vrásky na čele mu ale dělají spíš předpovědi. „Sezona je pěkná, protože je relativně dost vody, počasí poměrně stabilní, i když předpovědi jsou odlišné od toho, jaké skutečně je. To nám dělá velké problémy, že meteorologické předpovědi nekorespondují se skutečností, to nám dělá velké problémy. To je pro nás ta největší překážka, se kterou se potýkáme, protože lidé kvůli tomu mnohdy volají, ruší objednávky. Dnes měl být skoro první povodňový stupeň a voda je úplně v klidu. Lidé rušili jízdy, že v takové velké vodě nepojedou,“ řekl Deníku Švelch, v jehož kempu bylo v sobotu dopoledne hodně živo.

Zájem o sjíždění Otavy je dle něj veliký, lidé k nim hodně vrací. Jezdí tam vodáci z celé republiky, ale ze zahraničí, byli tam Belgičané, Němci, Francouzi, Holanďané.

Vodáci na Otavě v Sušici. | Video: Daniela Loudová

Na výběr mají dvě možnosti, kam se na vodu vydat. „Nejčastější jsou jednodenní výlety, což je ze Sušice do Horažďovic, což je nejhezčí úsek, kde řeka poměrně pěkně teče. Pak jsou dvou a vícedenní výlety, což jsou Katovice - Strakonice, dá se dojet až na soutok s Vltavou. Tam se lidé také vydávají, ale méně, protože čím je řeka níže, tím je línější. Oblíbený je také úsek na Sušicí, ale tam už není vody tolik,“ sdělil Švelch.

Vodáci si Otavu pochvalují. „Je to tady super, jezdíme sem s partou každé léto. Vždy máme skvělé zážitky. Líbí se nám tady asi nejvíce, i když jsme byli i jinde, je to tady takové domácí a malebné, Pošumaví je prostě Pošumaví,“ okomentoval jeden z vodáků Petr Doležal z Plzeňska.