Jan Bláha z plzeňského Povadí Vltavy Deníku řekl, že vody stále ubývá a je to znát i na vodních tocích, které odvodňují Šumavu a Český les. „Průtoky se pohybují zhruba od 20 do 50 procent červnového normálu. Na některých řekách registrujeme opravdu nízké průtoky, ať už je to úsek horní Mže nad vodním dílem Hracholusky.Také Radbuza na tom není úplně dobře a horní část Střely dosáhla limitu sucha,“ popsal vodohospodář s tím, že situaci mohou zmírnit hlášené deště a bouřky.