„Přišlo to daleko rychleji, než byl předpoklad. Zasedá povodnňová komise, krizový štáb. Provádí se opatření, to znamená, že se čistí koryta řek, řeší se zábrany, pytle s pískem a vydalo se nařízení kvůli evakuaci. Aby si lidé sbalili evakuační zavazadla. Pokud bude hladina výrazně stoupat, budou ti co bydlí blízko vody, evakuováni," řekl Deníku o situaci v Sušici hasič Bohumír Bucifal s tím, že pokud hladina řeky nedosáhne více než 240 centimetrů, nemělo by ke krizoým situacím dojít. „Vždycky se zatopí louky a zahrádky, ale voda by se neměla dostat do obytných prostor," dodává.

Jako na trní jsou i lidé v Čepicích, kde si již Otava rovněž místy vylila z koryta, zaplavila již například tamní kemp. „Sleduji, jak voda stoupá a pomalu se blíží k domům, ale zatím je to ještě v pohodě. V roce 2002 to bylo horší. Sice už se řeka vylila, ale jakmile není voda na silnici, tak jsem v klidu,” řekl obyvatel Čepic.

Nekončící přívaly deště zvedají hladiny toků i na Rokycansku. Především na řece Klabavě ve směru z Brd a také na Holoubkovském potoce.Hasiči z Hrádku měli deštivé páteční odpoledne pracovní.

Stavěli protipovodňovou stěnu v ohrožených lokalitách města a ještě večer to vypadalo nadějně. Jenže kolem třetí hodiny ranní už bylo vody přes metr, což znamenalo vyhlášení prvního povodňového stupně, tedy bdělost. A druhý stupeň (pohotovost) s limitem 150 centimetrů na sebe nenechal dlouho čekat. Klabava ho dosáhla před sobotní devátou hodinou a dál stoupá.

Rokycany, situace v sobotu dopoledne. | Video: Václav Havránek

Podle modelové předpovědi by mohl být v poledne vyhlášen stav ohrožení. V Rokycanech je měřící místo ve Dvořákově ulici. Klabava se tu spojuje s Holoubkovským potokem a v sobotu po šesté hodině ranní zde byl zaznamenanán 1. stupeň povodňové aktivity.

Nepříznivé počasí omezilo železniční dopravu na Karlovarsku. Kvůli padlým stromům, které poškodily trolejové vedení, nejezdí vlaky z Františkových Lázní do Vojtanova. S obnovením provozu se počítá kolem sobotního poledne. Kvůli padlému stromu byla zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Nová Role a Nejdek.

Situaci v Plzeňském kraji monitoruje od pátku Povodňová komise. „Všem obyvatelům doporučujeme, aby si udělali zásobu pitné vody, dobili si mobilní telefony a powerbanky. A těm, kteří bydlí v blízkosti vodních toků, doporučujeme, aby si vynesli cenné věci do vyšších pater svého obydlí,“ doplnil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že veškeré povodňové orgány obcí i kraje jsou aktuálně v pohotovosti, aby mohly reagovat na další vzniklé situace.

V pohotovosti jsou také krajští policisté. „Chtěli bychom ujistit veřejnost, že jsme připraveni poskytnout naši pomoc všem, kteří ji budou v souvislosti se zhoršenými povětrnostními podmínkami potřebovat. Máme pro tyto případy posílen výkon služby, připravenou techniku i další vybavení, které by bylo zapotřebí využít.

Situace na Radbuze a Mži v Plzni. | Video: Ladislav Vaindl

Naši prioritou je v takových situacích záchrana lidí, ochrana majetku, pomoc při eventuálních evakuacích nebo např. řízení dopravy či její odklon," uvedla policejní tisková mluvčí Pavla Burešová. Ta zároveň žádá veřejnost, aby zbytečně neriskovala. „Zejména se to týká toho, aby se lidé nevydávali k blízkosti vodních ploch se zvýšenou hladinou nebo k těm, které mohou být rozvodněné. Řidiče upozorňujeme také na to, že na mokrých silnicích se prodlužuje brzdná dráha, hrozí riziko aquaplaningu či smyku. Vlivem deště musí řidiči také počítat mimo jiné se zhoršenou viditelností a přizpůsobit všem těmto zhoršeným podmínkám rychlost jízdy a plně se věnovat řízení," konstatuje.