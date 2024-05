„Co je tohle za dílo? To vytáhli od dědy ze stodoly, oprášili a je z toho veledílo, které se musí vystavit u hlavní silnice ve městě? Tohle se mi opravdu nelíbí. Každý rok sem postaví něco, co akorát budí mezi lidmi posměch,“ zhodnotila rozhořčeně Pavlína Topinková.

Najdou se ale i lidé, kteří díla ocení. „Je to rozhodně zpestření prostoru a že to rozproudí diskuze, to je určitě taky jen dobře, alespoň se mají lidé o čem bavit. Mě to vůbec nedráždí, rád se na to podívám, naopak mě zajímá, s čím umělci přijdou,“ řekl Radek Fořt.

Kromě Rybníčků je možné díla vidět v Hostašových sadech, Pod Valy, v Plánické ulici a na dalších místech. Z náměstí už bylo jedno přestěhováno. Šlo o kvádr z něhož trčely dráty, což mnozí označovali jako nebezpečné v takto frekventovaném prostoru.

Výstavu Sochy v ulicích pořádá Galerie Klatovy/Klenová ve spolupráci s městem Klatovy. Jde o festival současného umění ve veřejném prostoru města. „V rámci třetího pokračování festivalu budou představeny práce vybraných absolventů sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze Socha II, vedeném v letech 1995-2016 sochařem profesorem Jindřichem Zeithammlem. Ateliér byl zaměřen na abstraktní sochu, v duchu pojetí sochařství v původním slova smyslu, tedy jako vyjádření se prostřednictvím hmoty, forem a jejich vzájemné spolupráce. Tradiční sochařský přístup je zde pojímán jako stále platná platforma, o niž je možné se při experimentálním hledání kdykoli opřít,“ popsala ředitelka Galerie Klatovy/Klenová Hana Kristová.

Díla budou během půlročního trvání přehlídky instalována na jedenácti místech v centru města. Vernisáž se uskuteční 11. května od 15 hodin v Hostašových sadech.

Autory soch v ulicích jsou Pavel Hošek, Monika Immrová, Zuzana Kačerová, Kryštof Kaplan, Jiří Kobr, Jakub Lipavský, Luděk Míšek, Petra Pešková, Lucie Píštělková, Lucie Procházková a Jindřich Zeithamml.