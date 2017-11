Vlk je stále na útěku. Viděn byl u Mochtína

Klatovsko – Vlk, který před měsícem uprchl spolu s dalšími pěti šelmami ze zvířecího výběhu NP Bavorský les poblíž Ludwigsthalu, se zřejmě stále toulá někde na Klatovsku.

„Naposledy byl spatřen koncem října u Mochtína, od té doby o něm nemáme žádné zprávy,“ řekl Deníku Jan Mokrý z Národního parku Šumava.

Před Mochtínem byl vlk opakovaně spatřen u Čachrova, kde proto pracovníci národního parku instalovali odchytové zařízení. Je totiž možné, že se na místo vrátí, a tak by byla naděje na jeho dopadení a vrácení do výběhu.

Zvíře, jež se na rozdíl od divokých vlků, kteří už na Šumavě také žijí, nebojí lidí, se nejspíše živí mršinami. „Nemáme žádné zprávy o tom, že by například strhl ovci. Máme teorii, že se nejspíše živí podél silnice sraženou zvěří, případně může využívat toho, že je doba lovů a honů a může se živit na vývrzích ponechaných v lese,“ vysvětlil Mokrý. Pravděpodobnost, že by vlk zaútočil na člověka, je podle něj velice malá. „To by musela nastat nějaká krajní situace, musel by být tzv. zahnaný do kouta,“ uvedl Mokrý.

Ze šestice vlků uprchlých z bavorského zařízení zůstává otazník nad osudem dvou z nich. Jisté je, že tři jsou po smrti. Jedno zvíře srazil vlak, dvě byla zastřelena. Více štěstí měla vlčice, která byla v sobotu 21. října odchycena vyhublá poblíž Ludwigsthalu a vrácena do výběhu. Co se týče šestého vlka, objevily se informace, že ho v Německu srazilo auto. Tělo se ale nenašlo, a tak je možné, že je stále na svobodě a toulá se po bavorských lesích.

Bavorsko za informace vedoucí k dopadení toho, kdo otevřel výběh s vlky, vypsalo odměnu 10 tisíc eur. Pachatel podle informací Deníku stále uniká.