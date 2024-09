V centru ve Falkensteinu, jež najdete na cestě ze Železné Rudy do Zwieselu a patří mezi největší turistická lákadla regionu, bývala dříve vlčí smečka. Jenže v roce 2017, zřejmě po zásahu ekologického aktivisty, uteklo šest zvířat, z nichž některá zamířila i na české území, jedno se prokazatelně toulalo až u Klatov. Jenže jednoho vlka srazil vlak, dalšího nejspíše auto, některá zvířata byla zastřelena.

Přežila jen jedna vlčice, která byla odchycena a vrácena zpět. Němci se pak snažili získat k ní vlky i od českých kolegů z výběhu v Srní, ale ti jim žádné zvíře nemohli poskytnout. Vedoucí zoologického oddělení Správy NP Šumava Jan Mokrý to vysvětlil tím, že každý zásah do smečky by mohl narušit její rovnováhu. Vlčice ve Falkensteinu uhynula loni v srpnu, od té doby byl výběh prázdný. Správa národního parku využila čas k jeho modernizaci. Teď už je tam ale zase živo, před měsícem tam přivezeni čtyři vlčí bratři ze zoologické zahrady ve Wiesbadenu, kde se narodili. Veřejnost je nemohla hned vidět, neboť se museli aklimatizovat, od tohoto týdne se však už příchozím předvádějí v plné parádě v hlavním výběhu.

„Jsme nesmírně potěšeni, že náš slib regionu byl konečně splněn," okomentovala to ředitelka bavorského národního parku Ursula Schuster s tím, že návrat těchto šelem zvýší atraktivitu centra ve Falkensteinu. Radost neskrýval ani Gerd Lorenz, starosta Lindbergu. „Národní park se svým zázemím je samozřejmě hlavním lákadlem pro naše turisty,“ řekl Lorenz. „A s vlky návštěvnost zvířecího venkovního areálu určitě opět vzroste,“ pochvaloval si.

Krásné šelmy najdete i na české straně hranic, a to v návštěvnickém centru Národního parku Šumava na Srní. Tam je ve výběhu ještě početnější smečka než v Německu. Vnitřní expozice ukazuje život vlků a jejich soužití s člověkem.