Celkem čtyři vlci se nedávno přestěhovali ze zoo Wiesbaden do Centra národního parku Falkenstein.

Populární vlčí výběh v návštěvnickém centru na šumavském Srní má konkurenci. Tyto krásné šelmy už zase najdete i ve výběhu Falkenstein u bavorského Ludwigsthalu, který leží jen pár kilometrů od hranic, na cestě ze Železné Rudy do Zwieselu, a je tak oblíbeným místem i pro české turisty. Čtyři mladé samce ale veřejnost hned neuvidí, musejí se nejprve aklimatizovat.

„Prosím všechny návštěvníky, aby pochopili, že bude nějakou dobu trvat, než se vlci nastěhují do hlavního výběhu,“ řekla ředitelka Národního parku Bavorský les Ursula Schuster, která je z příchodu nových obyvatel velmi šťastná. Má radost z toho, že po loňském obsazení vlčího výběhu v Centru národního parku Luzný (staro)nově turisty oblíbené šelmy oživí i výběh v Centru národního parku Falkenstein. Je však nutné, aby prvních pár dní proběhlo naprosto hladce a zvířata si zvykla.

Vlci bez problémů zvládli téměř 500 kilometrů dlouhý transport ze zoologické zahrady ve Wiesbadenu, kde se narodili. „Jsou ve výborném zdravotním stavu a ze všech sil pracujeme na tom, aby se do našeho výběhu nastěhovali bez problémů," uvedl Marco Heurich, vedoucí oddělení odpovědného za venkovní prostory zvířat.

Ve výběhu ve Falkensteinu bývala dříve smečka. Problémy nastaly v roce 2017, kdy zřejmě po zásahu ekologického aktivisty uteklo šest zvířat, z nichž přežilo jediné. Němci se pak snažili získat vlky i od českých kolegů, ale ti jim žádné zvíře nemohli poskytnout. Vedoucí zoologického oddělení Správy NP Šumava Jan Mokrý to vysvětlil tím, že každý zásah do smečky ve výběhu u Srní by mohl narušit její rovnováhu. Poslední vlčice ve výběhu uhynula loni v srpnu, od té doby byl prázdný. Správa národního parku využila období, kdy byly prostory bez vlků, k modernizaci výběhu.