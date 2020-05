Například letošní lednová a únorová návštěvnost jeleního výběhu a výběhu s rysy v návštěvnickém centru Kvilda přesáhla hranici osmi tisíc lidí. Na prvního máje se výběhy v obou centrech po pauze vynucené koronavirovými zákazy opět otevřely veřejnosti. Vezmou je lidé útokem? Nebo se tam vypraví jen pár desítek zájemců? To se Deník vydal zjistit přímo na Srní i Kvildu.

PŘIJELI I PRAŽANÉ

Na Srní přijíždím po poledni, na parkovišti je jen něco okolo patnácti aut. Jedna skupinka se občerstvuje u stolku, jinak vidím už jen jednu rodinu, jak se chystá k výběhu. Vydávám se na celý okruh, v lese ale nepotkávám skoro nikoho. To na lávce nad výběhem už je to jiné, tam je zhruba desítka lidí a další postupně přicházejí. Ti, kteří jsou na samém konci vyhlídky, jsou za svoje čekání odměněni. Právě se objevili vlci. Vidíme je za stromy, jak přebíhají a pak se sluní na vyhřátých místech. Spolu s dalšími si to užívá i David Michálek, který přijel z Prahy. „Jsem tu poprvé. Přijel jsem, abych viděl vlky a případně si udělal i hezkou fotku, když budu mít možnost a zvířata budou ochotná vylézt ven a zapózovat,“ smál se Michálek. Na Šumavu jezdil jako dítě a teď ji chce znovu začít poznávat. „Tato centra jsou super, chci jet ještě dnes i na Kvildu,“ dodal.

VYDAJÍ BROŽURU

To, že za prvních zhruba pět hodin dorazila na Srní jen necelá padesátka aut s turisty, šéfa tamního návštěvnického centra Romana Žaloudka nepřekvapilo. „Očekával jsem to, i vzhledem k předpovědi počasí. Žádný nával jsem nepředpokládal,“ uvedl Žaloudek, podle něhož je nyní smečka na Srní stabilizovaná, má čtrnáct kusů. Množit se nemůže, samice dostávají antikoncepci. Výběh byl totiž stavěn maximálně pro patnáct kusů, navíc se v minulosti stávala mláďata obětí útoků dospělých vlků.

Pro milovníky těchto šelem má NP Šumava dobrou zprávu. „Na letní sezonu máme připravenu pětapadesátistránkovou brožuru věnovanou vlkovi obecnému, s moc pěknými snímky od nás i z bavorských výběhů,“ prozradil Žaloudek.

RYS SE NEUKÁZAL

Cestou zpět k autu ještě vidíme trus, jenž u výběhu nechali divocí vlci, kteří okolo často brousí, to už je ale nejvyšší čas přejet na Kvildu. I když do zavření chybí už jen dvě hodiny, dozvídám se, že dosud dorazilo jen šest desítek nadšenců. Je to dáno i tím, že na Šumavě není možné se ubytovat či najíst, což je pro turisty z větší vzdálenosti problém. Vydávám se k oběma výběhům, ale na zvířata nemám příliš štěstí. Rysové mají sice na kameni nachystáno maso, ale nezahlédnu je ani koutkem oka, a o moc lepší to není ani u jelenů, kde zahlédnu v dálce jeden jediný kus. To turistů vidím přece jen o trošku více. „Na Šumavu nás zlákala přítelova chalupa a relativně hezké počasí. Vyrazili jsme primárně na procházku do lesa, a když už jsme šli kolem, šli jsme se podívat na rysa. Štěstí jsme ale neměli, snad příště,“ věřila Tereza Bálková z Plzně. U vyhlídkové věže u jelenů jsem narazil na sedmičlennou skupinku z Klatovska, ale to byla spíše výjimka, turistů bylo na Kvildě jen pár.