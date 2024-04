Vlastimil Zwiefelhofer vstoupil do síně slávy jako sportovní legenda kraje

Účastník olympijských her, československý rekordman v maratonu, sedminásobný mistr republiky v krosu, devětkrát vítěz Velké kunratické, čtyřikrát vítěz běhu Běchovice – Praha. To je vytrvalecká legenda Vlastimil Zwiefelhofer, který vstoupil do síně slávy.

Vlastimil Zwiefelhofer přebírá plaketu od hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. | Foto: web města Klatovy