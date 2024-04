„Jsem rád, že se dnes konečně odtajnila vítězná firma, protože vzhledem k významu této budovy, vzhledem k tomu, že jde skutečně o jedno z míst, které má velký historický přesah, jsme zvolili anonymní architektonickou soutěž. Do té se nám přihlásila celá řada významných projekčních kanceláří a jsem sám velmi zvědav, jak práce vítězů budou dále pokračovat. Rozhodně nebude Josefinum prací na rok, dva, půjde o dlouhodobější projekt. Chceme, aby dům ožil. Pouze opravit dům a zavřít ho, by nebylo k ničemu, každý opravený objekt má dýchat a žít svým životem,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.

Vítězný návrh pochází od ateliéru A69 – architekti s. r. o., který představil jejich navrhovanou proměnu. „Největší výzva byla udržet důstojnost domu a najít mu novou funkci, nové místo, které by znamenalo, že se o historii nezakopává, ale že historie nás propojuje se současností. Uvědomili jsme si, že dům je určitým provozním špuntem, ucpává jihozápadní roh a že kdyby se zprůchodnil, tak se otevře město celým jihozápadním sektorem a propojí se s kulturním domem a dalšími částmi Klatov. Měli jsme spojit několik aktivit v jednom objektu, což bylo o něco složitější, jak je propojovat, aby mohly fungovat spolu a zároveň nezávisle na sobě. Gró našeho návrhu je dům, který spojuje historickou část Klatov s předměstím,“ řekl za vítězný tým Jaroslav Wertig.

Dle návrhu je počítáno s galerií ve více patrech, kavárnou, pivovarem, parkem, ale i vyhlídkou, místem pro setkávání, posezení, konání kulturních akcí a dalšími prostory. „Vyhlídka se narodila hledáním v modelu. My jsme si umístili pozorovatele do modelu, viděli jsme, že je možné z prostoru před vstupem vidět přes zástavbu, která je pod tím dál do krajiny. Viděli jsme v ní potenciál, ale vznikla až při práci, nebylo to hned na místě, že bychom ji tam hned navrhli,“ uvedl Wertig.

Při prohlížení návrhu je patrné, že se počítá s tím, že tam zůstanou i některé věci, které se v objektu nachází nyní, například modré dlaždice na zdech. „My jsme si říkali, že to neuděláme tak, že bychom památku pulírovali jako kdyby šlo o baroko, jako kdyby se s ním od té doby nic nestalo, to by bylo trochu lež. Takhle už je spoustu domů zrekonstruováno, ale my jsme si říkali, že by dům mohl být takový tzv. mučedník, že vznikl před 350 lety, za tu dobu utrpěl spoustu jizev, šrámů, změnil využití, poslání a přesto si udržel důstojnost. Takže my ty jizvy a šrámy ukážeme,“ sdělil architekt.

Na výslednou proměnu si Klatované počkají několik let, vše je nyní na začátku. „Nyní budeme dělat na dopracování studie, protože návrh je počátkem, což by mělo trvat tři čtyři měsíce, budeme diskutovat s památkáři, upřesňovat využití jednotlivých prostor. Základní koncept už je ale daný. Vznikne multifunkční prostor, který bude využitelný pro galerii, komerční využití a pro potřeby města. Věřím, že se nám podaří oživit jezuitský seminář stejně jako refektář. Počítáme, že příští rok na jaře budeme připraveni na to, abychom mohli říct, že máme projekt, jasno ohledně financování, všechna povolení, tak abychom mohli vypsat soutěž. A snad na podzim roku 2025 začít s pracemi,“ uvedl místostarosta Václav Chroust.