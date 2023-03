Otec už u porodu nic neplatí. Porodnice nabízí ženám stále více služeb

Nehoda se stala vloni 6. května na kruhovém objezdu za Janovicemi nad Úhlavou ve směru na Nýrsko. První tam přijela Škoda Fabia, řízená mužem z Klatovska, ročník 1964, za ní záchranářská Škoda Kodiaq se zapnutými majáky. Zda bylo v provozu i zvukové zařízení, na to se vyjádření obou aktérů liší. Podle záchranáře budila fabie vzhledem k jízdě při pravé straně kruhového objezdu a zpomalování dojem, že o vozidle s právem přednosti v jízdě ví, umožňuje mu předjetí, a výjezd z kruhového objezdu ve směru na Nýrsko je tedy možný. Namísto toho však Škoda Fabia pokračovala v jízdě ve směru k druhému výjezdu na obec Opálka a došlo ke střetu obou aut, při němž byl zraněn řidič fabie.

Policií ČR byl jako viník označen Vítek, bylo zahájeno jeho trestní stíhání pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Jelikož ale nedošlo z jeho strany k porušení důležité povinnosti, byla věc Okresním státním zastupitelstvím v Klatovech odevzdána k projednání přestupku. V tomto řízení uznal vloni 21. listopadu odbor dopravy Městského úřadu Klatovy Tomáše Vítka vinným a uložil mu pokutu 10 000 Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců a povinnost náhrady nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.

Záchranář se ale odvolal a uspěl. Krajský úřad Plzeňského kraje nyní trest klatovských úředníků zrušil a řízení zastavil. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že řidiči vozidla Škoda Fabia nic nebránilo včas zaregistrovat sanitní vůz a přizpůsobit tomu svoji jízdu. „Sám řidič druhého vozidla uváděl, že sanitku sice viděl, ale vnímal ji v mnohem větší vzdálenosti, než skutečně byla. Vzhledem k výhledovým poměrům v místě nehody odvolací správní orgán tuto možnost vyloučil a uzavřel nehodu s tím, že hlavní příčinou dopravní nehody bylo porušení povinnosti ze strany řidiče Škody Fabia,“ řekl Deníku Vítkův advokát Michal Král.

Okolo prodeje Limberského bentley jsou nejasnosti, soud chce dalšího svědka

Nejpodstatnější je podle něj argument, že na řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě je sice nutné klást vysoké nároky, nicméně by tyto nároky neměly být nepřiměřeně vyšší než na "obyčejné" řidiče. „Ani řidič sanitky tedy nemusí předpokládat, že ostatní řidiči budou porušovat svoje povinnosti. Řidiči s majáky vždy musí vyvažovat potřebnou opatrnost na jedné straně a hlavní účel jejich jízdy - umožnění rychlého ošetření nebo dopravení pacienta do zdravotnického zařízení. Dobrou zprávou je závěr odvolacího správního orgánu, že jejich povinnosti není možné vykládat nepřiměřeně rozšiřujícím způsobem, ale vždy s ohledem na konkrétní okolnosti,“ uvedl Král a dodal, že toto rozhodnutí je dobrou zprávou nejen pro jeho klienta, ale nepochybně i pro ostatní řidiče vozidel s právem přednostní jízdy. „Na daném případu můžou vidět, že se vyplatí bojovat. Není potřeba zdůrazňovat, že zejména roční zákaz řízení by klientovi výrazně zkomplikoval osobní a hlavně profesní život,“ uzavřel Král.

„Za zprošťující rozhodnutí nezávislých orgánů kraje jsme jako organizace velmi rádi. Hlavně proto, že náš dlouholetý zaměstnanec může i nadále vykonávat svoji činnost na pozici řidiče záchranáře a věnovat se své práci jako doposud,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.