Několikapatrovou vilu nechal na přelomu 60. a 70. let 19. století postavit židovský podnikatel Isak Simon Bloch. V roce 1937 uprchla židovská rodina před nacisty do Anglie. O dům přišla a usadilo se v něm gestapo. Poté tam měly kanceláře státní statky, v uplynulých letech dům vlastnila zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge, od které chátrající zarostlou budovu koupil vloni v létě se svou rodinou advokát Štěpán Holub.

„Ke koupi nás přivedlo to, že nám bylo domu líto. Chtěli jsme pomoci zachránit místní památku v centru města. Chceme do domu navrátit život a kombinovat tam ubytovací funkci i funkci pro veřejnost. Vše ale opravujeme po částech, takže vidíme práci na domě na roky. Věřím však, že v příštím roce budou části domu přístupné,“ řekl Holub.

Jelikož jde o starý dům, skrývá také mnohá překvapení, na která rodina při opravách naráží. „Postupně, jak pracujeme, promlouvá v domě historie. Bylo zajímavé, když jsme narazili na zazděné okno. Když jsme vybourali zeď, bylo za ní zachováno původní okno s původní dřevěnou roletou a podle toho jsme do budoucna schopni obnovit všechna okna,“ uvedl Holub s tím, že je čeká ještě spoustu práce.

Z obnovy má radost i starosta obce Pavel Valdman. „Blochův dům je dominantou města a jsem rád, že bude dostávat novou tvář. Bude to přínosem pro místní lidi i pro turisty. Zatím ale není jasný záměr, co by tam mohlo vzniknout; budeme ještě jednat,“ sdělil starosta.