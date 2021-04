Po rekordně teplé středě dorazilo na velikonoční víkend do Plzeňského kraje chladné počasí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Meteorologové na sobotu očekávají přeháňky, které mouhou být i smíšené či sněhové. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi šesti a devíti stupni, to je rozdíl více než 15 stupňů v porovnání s prosluněnou středou, kdy v kraji padaly teplotní rekordy ve velkém. Na horách bude v sobotu od jednoho do čtyř. Bude vát čerstvý severozápadní až severní vítr 4 až 8 m/s, v nárazech až 55 m/s, který bude k večeru slábnout. Ustat by na sklonku dne měly i srážky.