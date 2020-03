Jedinečnou podívanou zažili Antonín Kůrka ze Srní se svou dcerkou, když jeli autem. Na Skelné u Prášil jim do cesty vstoupil párek rysů, který pozorovali několik minut. Podle Národního parku Šumava jde o vzácnost.

Párek rysů vyfocený nedaleko Prášil. | Foto: Antonín Kůrka

„Byla to krásná podívaná. Hlavně pro moji šestiletou dceru. Pozorovali jsme je asi deset minut. Kočkovali se na silnici a vůbec jim nevadilo, že tam stojíme s autem,“ řekl Kůrka s tím, že to pro ně byla jedinečná podívaná, nikdy rysy mimo zoologickou zahradu neviděli. „Byl to neskutečný zážitek. Dcera z toho bylo unešená,“ dodal otec.