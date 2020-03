Ke 170. výročí narození T. G. Masaryka uspořádali na Masarykově základní škole v Klatovech vzpomínkovou akci. Dorazil na ni dokonce sám oslavenec v podání jednoho z učitelů.

Výročí 170 let od narození T. G. Masaryka v Klatovech. | Video: Deník / Daniela Loudová

„Každoročně si připomínáme výročí našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, protože naše škola se hrdě hlásí ke jménu tohoto úžasného českého státníka. Chceme si připomínat naše dějiny a zároveň to, jaký měl Masaryk vztah ke Klatovům. Samozřejmě to děláme i s ohledem na to, že naši osmáci a deváťáci se v této době v dějepise s Masarykem intenzivně setkávají. Přáli bychom si, aby žáci byli hrdými nositeli toho, že jsou absolventy Masarykovy základní školy v Klatovech,“ uvedl pořádající učitel Lukáš Kopecký.