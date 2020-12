Skipasy nezdražily. Před startem zimní sezony v celém areálu dokončena opatření proti šíření nákazy covid 19. Rekonstrukcí prošla i místní sportovní hala. V dubnu 2021 by se konečně měla začít stavět víceúčelová budova s restaurací

Největší horské středisko Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák se v přípravách na nastávající zimní sezonu 2020/21 soustředilo především na to, aby se zde lidé cítili co nejbezpečněji. Nebáli se sportovat na čerstvém vzduchu, pokud to vládní protiepidemická nařízení umožňují. Areál letos před zimou investoval okolo tří milionů korun jak do tradičního předsezonního servisu zasněžovací techniky, lanovky, vleků a roleb na úpravu sjezdovek, tak právě do systémových opatření souvisejících s pandemií. Lyžaře chce přilákat i tím, že nezdražil žádné skipasy, ceny zůstaly stejné jako loni, a navíc stále zvýhodňuje jejich online prodej.

„Věříme, že letos naši návštěvníci ve větší míře využijí právě nákup skipasů přes náš e-shop, který jsme zahájili už v úterý 15. prosince. Vyjde jednak o 5 procent levněji, a navíc nabízí vyšší komfort zdravotního bezpečí s ohledem na situaci,“ říká ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Kartu se skipasem zakoupenou přes e-shop není také nutné vracet po skončení lyžování, lze ji využívat pro další nákupy jednotlivých jízdenek (s výjimkou celosezónních, tam se nákup provede jen jednou v sezoně) nebo i jiných služeb poskytovaných areálem (půjčovna, lyžařská škola). Jinak v areálu budou mj. desinfikovat jednotlivé čipové karty po jejich vrácení, návštěvníkům nabídnou (bude možné si na místě zakoupit) i stylové roušky či nákrčníky.

Celodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně pořízený přes zvýhodněný nákup na e-shopu stojí 646 korun (bez jakéhokoli čekání ve frontě). U kas za něj pak lyžaři zaplatí 680 korun. Na online nákupu nově vydělají také držitelé sezónních skipasů, především návštěvníků, kteří v areálu pravidelně lyžují. Díky věrnostnímu programu spuštěnému právě pouze v e-shopu dosáhnou na 20procentní slevu z aktuální ceny jakékoliv sezónní jízdenky, což už představuje tisícikorunové úspory. Špičácký e-shop pak také rozšířil sortiment, a kromě jízdenek nebo dárkových poukazů, je přes něj možné rezervovat a nakoupit např. i kurzy lyžařské školy nebo věci z půjčovny.

Ski&Bike Špičák má stejně jako ostatní velká horská střediska ČR k dispozici tzv. „covid“ manuál své profesní Asociace horských středisek (AHS) zaměřený právě na to, aby bez větších komplikací zvládl a co nejlépe skloubil bezpečnostní opatření s lyžováním či dalším sportováním svých návštěvníků. Snahou je, aby si lidé lyžování (zimní sporty) i nyní co nejvíce užili, ale zároveň se necítili ohroženi. Středisko je i v tomto ohledu na start zimní sezony připraveno včetně proškolení personálu.

„Vše máme pokryto, ať už se týká například dezinfekčních prostředků, vytýčených rozestupů atd., vlastně už od příjezdu lyžařů na parkoviště. Pravidla budou dodržována při nástupu na lanovku a vleky, v rámci zázemí servisu a půjčovny, toalet až po občerstvení,“ uvádí Kasík. K zohlednění dojde i při hromadné výuce v lyžařské škole, kde se počet členů jednoho družstva sníží na 6 (5 žáků a instruktor). „Měli bychom to kapacitně zvládnout, byť zájem o tyto služby v posledních letech rostl, a i letos očekáváme, že tomu tak bude,“ myslí si Kasík.

Na co se má tedy lyžař/snowboardista ve Ski&Bike Špičák připravit a co jej v souvislosti s omezeními kvůli pandemii čeká?

- měl by si koupit, pokud možno, skipas online přes e-shop

- po příjezdu na parkoviště a vystoupení z auta si nasadí roušku/nákrčník (ochrana nosu a úst je s výjimkou lyžování/při sjezdu v areálu povinná, i při dopravě lanovkou/na vlecích)

- když nemá zakoupen online skipas míří do koridorů před kasami v areálu (nutno dodržovat rozestupy minimálně 2 metry, je označeno)

- se zakoupeným skipasem se přesune v roušce k lanovce/vlekům, kde jsou vyhrazeny tři nástupní koridory vzdálené od sebe na šířku 2 metry, délkové rozestupy mezi lidmi ve frontě se dodržují minimálně na délku lyží

- u nástupních koridorů je vždy přítomna obsluha areálu, které vše vysvětlí a poradí

sedačky lanovky nemusí být plně obsazeny, obsluha respektuje, kdo s kým chce vyjet na vrchol Špičáku

- při výstupu z lanovky na vrcholu Špičáku, stejně jako kdekoli na sjezdovce či jinde v areálu je možno se shromažďovat v maximálním počtu 6 lidí

- občerstvení je možno si zakoupit ve výdejovém okénku (předpokládá se otevření jednoho na vrcholu a druhého u nástupu na lanovku)

- občerstvení konzumovat mimo skupinu lidí, konzumace alkoholu je stejně jako na jiných veřejných prostranstvích zakázána (nebude v areálu ani prodáván)

- může kdykoli využít desinfekční prostředky dostupné na řadě míst v areálu: od parkoviště, kas, toalet, půjčovnu

- po skončení lyžování, pokud si nebude ponechávat kartu na nahrání další jízdenky/skipasu na jiné dny, vrátí ji do automatu na parkovišti nebo v kase (bude vydezinfikována)

- po skončení lyžování (ani během něho) se neshlukovat ve skupinách více než 6 lidí

Další upřesňující podmínky provozu střediska budou vždy vázány na aktuálně platná vládní nařízení.

Mimo pravidelných investic do technické infrastruktury (viz výše) došlo k dalším dílčím vylepšení. „Nový informační systém na našem bezplatném parkovišti bude zobrazovat počet aktuálně volných míst,“ dodává V.Kasík. Ski&Bike Špičák je jednou z hlavních zastávek místního skibusu, jenž už druhý rok po sobě provozuje město Železná Ruda a středisko je jedním z hlavních donátorů jeho provozu. Modernizována byla zdejší sportovní hala, kde došlo mj. k položení nového umělého povrchu, k výměně oken a vybavení haly – např. jsou nové koše na basket, branky na florbal apod. (kvůli vládní nařízením, ji ale zatím nelze využívat/pronajímat).

Finální parametry (pozn. nové vizualizace budeme mít ale až v průběhu jara 2021), které už schválila též valná hromada společníků areálu, dostal po všech schvalovacích peripetiích projekt dlouhodobě plánované výstavby víceúčelové budovy. Její součástí bude především nová restaurace s terasou a celkovou kapacitou 250 osob. Vypořádány už jsou všechny připomínky a věcná břemena, s vydáním stavebního povolení se počítá do konce letošního roku.

„Když se nestane nic neočekávaného, začne se v dubnu 2021 s bouráním starých objektů v dolní části areálu poblíž lanovky. Zahájení stavby na to naváže prakticky ihned taktéž v dubnu a hotovo by mělo být v průběhu roku 2023,“ sděluje s úlevou v hlase výsledky téměř 5letého snažení a martýria Vladimír Kasík. Mimochodem v délce stavebního řízení patří v celosvětovém srovnání ČR 157.místo ze 190.

Další souhrnné informace k nastávající zimní sezoně

Ceny a slevy

Ski&Bike Špičák nadále drží dlouhodobě cenově nejpřívětivější podmínky pro lyžování mezi tradičními TOP českými areály. Jako jeden z mála v ČR Ski&Bike Špičák nabízí i cenově výrazně zvýhodněnou rodinnou jízdenku, kde neomezený počet vlastních dětí lyžuje zdarma, platí jen rodiče. Cena té letošní se neměnila – v hlavní sezoně vyjde jednodenní na 1630 korun. Nadále mohou lyžaři v oblasti využívat společný skipas s železnorudskými středisky Nad Nádražím a Belveder.

Skiareál Špičák pak ve spolupráci s Českými drahami nabídne od ledna do března 2021 20% slevu z jednodenního skipasu těm, kdo se prokáží vlakovou jízdenkou, na níž přicestovali na Špičák. Opět 20 % zvýhodnění na jednodenní skipas pro dospělého lze pak využít v rámci Innogy karty a studentské ISIC karty. Další slevy pro seniory a skupiny i kompletní seznam cen skipasů v hlavní i vedlejší sezoně pak podrobněji na webu spicak.cz.

Hlavní parkoviště zdarma hned u sjezdovek. Vlaková zastávka na trase Praha – Plzeň – Špičák pouhých 300 metrů od nástupu na lanovku (slevy na skipasy po předložení vlakové jízdenky). Přejezd do dalších areálů se společným skipasem (Nad Nádražím, Belveder) mimo skibus možný také vlakem.

Sjezdovky

Sportovní sjezdovky v kombinaci s lehčími tratěmi pro rodiny s dětmi. Špičák oslovuje širokou skupinu lyžařů a snowboardistů všech úrovní sjezdového lyžování. Najdete tady pohodové vyžití jak pro začátečníky, tak i lyžařské fajnšmekry.

Tradiční raritou Ski&Bike Špičák je nejprudší česká sjezdovka – Šance, se sklonem až 100 % (45°). Nevíme, jaké budou letos podmínky ohledně pandemii coronaviru, ale pokud to bude možné uskuteční se tady už po 46. Silvestrovský sjezd – potmě, pouze s pochodněmi v rukou, děti pak sjíždí s lampiony pohodovou Spodní Šanci 30.12. na akci „Světlušky“.

Na sjezdovce Lubák opět specializovaná firma v případě dobrých sněhových podmínek vybuduje snowpark Freestyle Area. Určen je i pro méně zdatné jezdce a děti. Na sjezdovce Spodní Šance stojí trať měřeného slalomu, má i fotobuňku na měření rychlosti jízdy a u lesa funline (pozn.: trať na způsob skikrosu s terénními vlnami, opět pokud dovolí sněhové podmínky).

Na Spodní Šanci se koná i večerní lyžování vždy ve středu, pátek a sobotu od 18:30.

Celkem nyní ve středisku využívají 35 kusů sněžných děl, 19 tyčí a 16 vrtulových (z toho 4 na věžích, což násobí jejich výkon). Jde o nejvyšší kapacitu zasněžovací techniky v oblasti. Jinak na Špičáku disponují nejmodernějšími rolbami s navijáky na úpravu sjezdovek. Pro přípravu zábavných tratí jako je funline či snowpark areál využívá speciální rolbu Park Bully.

Zázemí pro lyžování dětí/začátečníků

Především několik cvičných svahů (pod hotelem Sirotek a na svahu za nádražím Špičák). Dále sjezdovky pod hlavním parkovištěm a na ni navazující Spodní Šance. Prostor před chatami Blaženka a Hanička včetně pohyblivého pasu a dětského hřiště je určen pro nejmenší děti.

47. ročník vlastní lyžařské školy

Lyžařská škola Ski&Bike Špičák kromě domovského areálu působí i ve dvou dalších železnorudských střediscích – Nad Nádražím a Belveder.

Místní raritka

Na vrcholu Špičáku kousek od rozhledny jsou nové ekologické toalety, kde likvidaci exkrementů mají i v zimě na starosti žížaly (vydrží i 25stupňové mrazy). Špičák je prvním horským střediskem v ČR, kde byly zavedeny.

Průvodcem celé zimní sezony je na Špičáku už podruhé silueta zajíce (viz obrázek u loga nahoře).

Další sportovní aktivity

Pro běžkaře pravidelně upravovaný tříkilometrový okruh přímo v areálu a v okolí desítky kilometrů dalších upravovaných stop, trasy do blízkého Německa.

Půjčovna lyží každou sezonu vybavena novým lyžemi značky Rossignol. Možnost testování nejvyšších modelů lyží z jednotlivých pánských i dámských řad včetně závodní řady Hero. Celková kapacita půjčovny: přes 200 sjezdových kompletů (z toho 65 nových párů lyží, 50 snowboardových, 30 běžeckých, biski pro vozíčkáře). Samozřejmostí půjčení helmy a chrániče páteře.

Stejně jako si tu lze vypůjčit sněžnice, sáně, fatbike (jízdní kolo na sníh, šířka plášťů 4“), snowscoot (hybrid snowboardu a kola). V okolí (ale vždy nutno mimo sjezdovky areálu) se vždy najde prostor pro vyzkušení těchto netradičních zimních aktivit Kompletní servis lyží a snowboardů,

Přímo v areálu stojí již zmíněná rekonstruovaná velká sportovní hala, což je opět jedna ze špičáckých jedinečností v porovnání s jinými lyžařskými středisky. Lze si ji pronajmout (pokud se zrovna smí sportovat v uzavřených prostorech).

Areál a jeho okolí využívají též skialpinisté, vybavení pro tento sport si lze také půjčit v půjčovně střediska. V areálu ale důrazně žádají skialpinisty, aby sjezdovky využívali pouze pro sjezdy dolů (nikoli pro výstupy, kdy se pohybují v protisměru lyžařů) a v provozní dobu. Jinak hrozí vážné úrazy nejen jich samotných, ale i dalších lyžařů jak během dne, tak i po uzavření sjezdovek. Ty se totiž během nastávajícího večera a noci upravují. Rolby se mj. často přivazují několikametrovým lanem, které ve tmě není vidět a hrozí tak hrůzostrašný a nejspíš fatální karambol. Dodržování těchto pravidel, která jsou uvedena v provozním řádu areálu, budou opět namátkově kontrolováno policií České republiky.

Občerstvení a ubytování – jen v případě zmírnění vládních nařízení, zatím fungují pouze výdejová okénka

Už loni došlo k zásadní změně především v nabídce zdejších gastroslužeb. V horských chatách Hanička, Blaženka, na terase s kioskem umístěným mezi nimi, a i ve stánku na vrcholu Špičáku u lanovky jsou noví provozovatelé. Nabízí česko-alpskou kuchyni.

V bezprostřední blízkosti lze pak využít služeb čtyř hotelových restaurací, v okruhu 5 km jich je dalších padesát.

Ubytování na Špičáku v kapacitách samotného areálu (turistické chaty Blaženka, Hanička, Tělocvična). Více i k cenám na webu spicak.cz

Některé zdejší hotely nabízejí i doplňkové služby nejvyšší úrovně včetně např. wellness.

Dopravní dostupnost

Autem z Prahy (170 km) po dálnici D5, pak směr Klatovy/Ž. Ruda (Špičák), doba jízdy přes 2 hodiny.

Dále vlakem – z Prahy za 3 hodiny 21 min.

Z Plzně cca 80 km autem za cca 1 hodinu a 10 minut, cca 1 hodinu a 50 minut vlakem.

České dráhy počítají s vypravením speciálních zrychlených vlaků z Plzně.

Tipy na trávení času (aprés - ski v oblasti střediska = odvislé od podmínek stanovených státem pro dobu pandemie)

- v Železné Rudě otevřeno centrum přírody, plus turistické a informační centrum, 3D kino, různé expozice (představení místní přírody a živočichů i historie lyžování na Šumavě)

- bazén, sauna, masáže a další služby ve Wellness hotelu Horizont (3 km), k vidění i expozice skupiny soch akademického sochaře Olbrama Zoubka

- bowling Turner Železná Ruda

- diskotéky v Železné Rudě

- minipivovar s místním železnorudským pivem v hotelu Belveder

- Muzeum motocyklů – Zámeček v Železné Rudě

- Muzeum Šumavy v Železné Rudě - výstava skla, hamernictví, měšťanský interiér, historie rodu Abele

- Pohádková dílna a ráj skřítků (plus menší pivovarské muzeum) v centru Ž.Rudy

- Český kráter – stálá expozice geologického vývoje Česka v železnorudském zámečku