Hodiny začaly zlobit už před měsícem. Nejdříve se předcházely, pak zase zpožďovaly. Po prvním odborném zásahu na chvíli fungovaly, ale komplikace se objevily znovu. V úterý proto přijeli mechanici Jaroslav Záveský a Petr Vítek. „Dopředu nikdy nevíme, co nás čeká. V tomto případě byla závada na krokovém kole, kde se ohnulo několik zubů. To pak způsobilo, že zuby neprocházely mezi paletami a hodiny se zastavily,“ vysvětlil Vítek s tím, že se jednalo o jednoduchou opravu.

On i jeho kolega zkontrolovali veškeré komponenty a ještě odebrali jedno závaží. „Hodiny budou odbíjet pomaleji. Teď to bylo příliš rychle,“ nastínil Záveský, jenž pracuje u firmy L. Hainz už 38 let. Za tu dobu vyrobil stovky hodin, mimo jiné pro Německo, Švýcarsko, Rakousko či Uzbekistán. Také se třikrát podílel na rekonstrukci staroměstského orloje. „Je to krásná práce, u které se pořád musí přemýšlet,“ zhodnotil. Nadšení neskrýval ani jeho kolega Vítek. Líbí se mu cestovat po republice a opravovat hodiny, nejraději se však stará o vzácné kousky na pražských památkách.

Podle majitelky firmy Mariany Nesnídalové, která představuje šestou generaci rodiny Hainzových ve vedení společnosti, jsou domažlické věžní hodiny unikátní. Pocházejí z roku 1892, kompletně se dochovaly a stále se natahují ručně, což už není v dnešní době tak obvyklé. Odbíjejí jednou za 15 minut, a tak se nazývají čtvrťové.