Známý klatovský sochař Václav Fiala instaloval na Rybníčkách v Klatovech své dílo – Věž pro Jana Palacha.

Věž pro Jana Palacha v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Stanula tam 19. ledna jako připomenutí 52 let od smrti Jana Palacha, který se sebeobětoval na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Hotová socha nejdříve putovala na výstavu „Celebrating 30 years of freedom“ do australského Sydney. Po skončení se ji organizátoři rozhodli převézt o 4000 km západněji na pláž Cottesloe u Perthu. „Tuhle sochu jsem dělal od první chvíle s myšlenkou na Jana Palacha. Začal jsem na ní pracovat 19. ledna 2019, v den padesátého výročí jeho sebeobětování. V rádiu událost vzpomínali ze všech úhlů, nebylo možné dělat nic jiného,“ řekl Fiala.