Blíží se mezinárodní den psů (26. 8.) a právě péče o ně se stala srdeční záležitostí pro pětadvacetiletou Vendulu Vizingerovou z Klatov, která pracuje v domově pro seniory v Janovicích nad Úhlavou. Má velké srdce, stará se o dvě čivavy, které zachránila.

Vendula Vizingerová a čivavy. | Foto: Pavel Pechoušek

O jedenáctiletého Ramba se stará zhruba 3,5 roku. Našli ho přivázaného u stromu, nálezce dal jeho fotku na facebook a Vendula se do něj zamilovala na první pohled. „Je to neuvěřitelná osobnost, prostě Pan Pes. Je neskutečně arogantní, ale strašně mazlivý. Dokáže prospat i dvacet hodin denně a děsně chrápe. Má schopnost mluvit očima, takže hned poznáte, co si myslí. Dělá zásadně to, co chce on a nepřemluvíte ho ani na pamlsky. Je to úžasný společník, který mě nenechá v ničem samotnou,“ vypráví nadšeně Vendula, která pochází z vysloveně pejskařské rodiny.