Podzimní Šumava je nádherná. Zbývá už jen pár hezkých dnů, a tak by byla škoda je nevyužít na výlet. Deník pro vás o víkendu otestoval trasu, která sice není úplně nejlehčí, ale rozhodně stojí za to se na ni vydat. Jde o výšlap na Velký Roklan a poté sestup okolo Roklanské kaple a Roklanského jezera zpět k výchozímu bodu.

Velký Roklan nadchne výhledy, krásné jsou i kaplička a jezero. | Video: Deník/Milan Kilián

Na Velký Roklan, který měří 1453 metrů, se z české strany kvůli zákazům nedostanete, a tak jsme přejeli do německého Spiegelau, ležícího asi půl hodiny jízdy od Železné Rudy, kde jsme zdarma odstavili auta na parkovišti P+R. Zdatnější mohou jít pěšky už odsud, ale my jsme dali přednost cestě Igelbusem, který jezdí právě od tohoto parkoviště, do zastávky Gfäll. Za zpáteční jízdenku pro dospělého jsme platili pět euro.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Z Gfällu jsme se vydali vlevo, po značce Auerhahn (tetřev) směrem vzhůru. Při cestě na vrchol jsme ušli necelých 3,5 km, přičemž jsme překonali převýšení více než 500 metrů. Odpočinout si můžete ve výšce 1360 metrů nad mořem u turistické chaty Waldschmidthaus, která ale byla i přes krásné počasí zavřená, a tak jsme se museli nasytit a napojit z vlastních zásob. Proto je určitě nezapomeňte. Odtud po kamenných schodech vystoupáte na nedaleký vrchol, kde je nezbytný kříž a odkud je nádherný rozhled, přeje-li počasí. Vidíte řadu známých šumavských vrcholů.

Z vrcholu Velkého Roklanu doporučujeme sestoupit k Roklanské kapli, zdobené uvnitř dřevořezbami, odkud je krásný výhled na Roklanské jezero. Právě k němu vede další cesta, u něj je možné posadit se na lavičky, posvačit a pokochat se nádhernou přírodou. Dojem nám trochu kazilo jen větší množství výletníků. Na všechny bedlivě dohlížela strážkyně Národního parku Bavorský les.

Odsud už následovala cesta do Gfällu a návrat autobusem do Spiegelau, odjezd byl každých půl hodiny až do 18,30 hodin, takže nebylo třeba se stresovat.

Ušli jsme zhruba 11,5 km, většinu v náročnějším terénu. Připomínáme, že na celé trase se v tomto období smíte pohybovat jen na vyznačené stezce, nelze z ní scházet.