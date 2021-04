Pěvecký sbor Velkobor je pýchou obce Velký Bor.

Pěvecký sbor Velkobor. | Foto: Archiv obce

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVelkobor vznikl v devadesátých letech dvacátého století pod vedením tehdejší ředitelky základní školy ve Velkém Boru, kterou byla Margareta Popelíková. Sbor zpíval především v kostele při mších a pro radost při různých příležitostech. "Když paní Popelíková odešla do důchodu a poté se odstěhovala, ukončil Velkobor na krátkou dobu svou činnost. Opět se začal scházet pod vedením Radky Kočí, která se do Velkého Boru přistěhovala, a mezi jejíž velké koníčky patří právě zpěv, jelikož vystudovala konzervatoř, obor zpěv. Díky ní se sbor Velkobor začíná opět postupně zapojovat do kulturního života našeho regionu," uvedl starosta Velkého Boru Václav Zábranský.