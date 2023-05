Hrad a zámek Velhartice je jedním z nejnavštěvovanějších v Plzeňském kraji a i v letošním roce se tam mohou příchozí těšit na novinky. Jaké to jsou a co se na hradě bude konat během sezony, jsme si povídali s kastelánem Matějem Mejstříkem.

Hrad Velhartice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Jaké novinky jste nachystali pro letošní rok?

Novinkou pro letošní rok jsou v rámci výstavy v pivovaru, která pojednává o třicetileté válce, edukační listy. Jsou určené primárně pro školy, ale mohou si je zakoupit i rodiny s dětmi na pokladně. Jde jednak o pomůcku k tomu, aby člověk výstavu více vytěžil, aby si ji více užil, více poznával, zaměřil se na důležité věci. Zároveň je tam i tajenka. Dá se říci, že je to hravé a interaktivní. Chtěli jsme, aby se do doby třicetileté války návštěvníci více ponořili a více ji poznali. Jsem rád, že se nám to podařilo udělat společně se spolkem HRAD. Výstava je přístupná celou návštěvnickou sezonu a počítáme s tím, že by zde byla i v příštím roce.

Na hradě Velhartice byly ukryté korunovační klenoty a opět se tam vrátí

Novinku máme i pro ty, kteří na Velhartice jezdí opakovaně. Nabízíme celoroční permanentku, která vyjde dospělého na 200 Kč. Jejím zakoupením návštěvník získává neomezený vstup do areálu hradu v otevírací době. Dostane se do areálu, k restauraci, na výstavu v bývalém pivovaru. Dělali jsme to s ohledem na místní, aby měli větší motivaci sem více chodit nebo sem vodit návštěvy, zároveň jsme mysleli i na lidi, kteří sem častěji jezdí. Běžně stojí vstup 100 korun pro dospělého. Děti to mají zdarma. Bonusem navíc je, že ti, kteří si zakoupí permanentku, dostanou slevu 10 % v restauraci, neplatí pro pití.

To ale není jediné, na co se mohou návštěvníci těšit…

Ano. Jde o speciální prohlídky pro děti. Začali jsme s nimi již vloni a velmi se nám to osvědčilo. Jde o prohlídky s bílou paní. Budeme je dělat během celého léta v úterý, v pátek a v sobotu od 10.30 a 11.30 hodin. Máme na tyto prohlídky s kostýmovaným průvodcem nově upravené texty, nejde tak o žádnou zjednodušenou prohlídku, ale má to svůj koncept. Děti se v rámci ní seznámí se základy o středověkém životě a na konci si budou moci odnést i kousek našeho hradního pokladu. Co se týče výstavy, tak je určena spíše pro rodiče se staršími dětmi a tyhle prohlídky naopak pro menší děti, které klasická prohlídka většinou nebaví.

Určitě máte ale naplánované také tradiční akce, které již k Velharticím neodmyslitelně patří, je to tak?

Nejbližší jsou Dny šumavského trojhradí, které se uskuteční 17. a 18. června. Letos se konají v podstatě při příležitosti Dne otců, a tak mají podtitul Táto, vem nás na hrad. Jako tradičně se konají ve spolupráci s hrady Kašperk a Rabí. Každý nabízíme specifický program. U nás využijeme nových prohlídek s bílou paní, kdy je představíme veřejnosti.

Chátrající bývalá sodovkárna dostane nový nádech, náklady budou obrovské

Další větší akcí, která se odehrává v hradním skanzenu, jsou Živá řemesla v podhradí, a to 4. až 6. července. Tam opět půjde o tradiční ukázky řemesel, kováře, sedláře, řezbáře, stříhání ovcí, mělo by se nám povést přivést i koně, který zde bude okován, a rádi bychom ukázali také dojení kozy, pokud se nám to podaří. Každý rok se snažíme akci posunout. Spolku HRAD se také podařilo sehnat menší grant od Plzeňského kraje, díky němuž se dělají drobné úpravy a opravy. Například opravujeme staré velhartické poštovní sáně, které budou poprvé k vidění, opravuje se i v chaloupkách vybavení či zázemí.

V neděli 16. července se na hradě odehraje pohádka pro děti Tučňáci na arše od 14 hodin a od 19 hodin bude divadelní představení Rybáři. V neděli 20. srpna půjde o loutkovou pohádku Koblížek.

Největším letním lákadlem budou jistě Štíty stříbrného lva, které se vracejí po dvou letech. Součástí bude tradiční ležení před hradem, ukázky výcviku koní, lidé si vyzkouší lukostřelbu. Celý hrad bude obležený. Jde již o klasiku, ale lidé ji stále vyhledávají a rádi sem chodí, takže od této tradice nechceme upustit. Je to i poučná akce.

Karel IV. zavítal s Eliškou Pomořanskou do Velhartic, aby oslavil své narozeniny

O víkendu 12. a 13. srpna nabídneme zpestření zámeckých prohlídek, kdy v rámci nich budou v tanečním sále ukázky barokních tanců. Na konci prázdnin, v sobotu 26. srpna, se účastníme Hradozámecké noci. Letos máme téma hudba na talíři. Půjde o hudební program doplněný o zajímavou ochutnávku zaměřenou na židovskou kulturu. Zazní staré písně, bude se mluvit o gastronomii inspirované židovskou kulturou. Bude to ve španělštině, hebrejštině, češtině i slovenštině. Tohle jsme zde ještě nedělali a moc se na to těšíme. Celá akce začne v 19 hodin.

Na podzim se opět vrátí 23. a 24. září Dny šumavského trojhradí. Tentokrát ale chceme lidi zavést do okolí hradů, s poukázáním na historické pozůstatky v sídlech, která byla poblíž hradů. Takže nepůjde o tradiční prohlídky hradů, jak jsou lidé zvyklí, ale ukážeme jim okolí.

A pak už se klasicky 28. října uskuteční Zamykání hradu s přespolními běhy, kterými zakončujeme vždy sezonu.