Jelikož měli vyšší počáteční výdaje, tak během druhé sezony to nebude na příliš velké úpravy, ale i tak plánuje novou překážku, rozšíření kuchyně a občerstvení. „Zvětšujeme chodník, přibudou určitě ještě další stoly a chtěl bych udělat šatnu, aby se měli lidé kde převléct. Plánů je hodně. Ještě bych chtěl venkovní posilovnu, aby se měli příchozí kde protáhnout,“ uvedl Pátek.

Velkým oříškem bývala na Hnačově voda, která byla vždy poměrně brzy plná sinic, ale to je po vyčištění a úpravách hráze minulostí. „Voda byla krásná oproti sezonám předtím. Doufáme, že to bude pokračovat a voda bude pěkná,“ poznamenal Pátek s tím, že počítá, že sezona začne na jaře a mohla by být obdobná jako vloni. „Loňská se opravdu vydařila. Místní říkali, že takovou tady v kempu nepamatují deset let. Což je možná i tím, že lidé nejezdili tolik do zahraničí, což si myslím, že nebudou ani ještě letos. Někteří návštěvníci říkali, že zde nebyli deset patnáct let a teď je překvapilo, co je tady,“ dodal Pátek, který už se nemůže startu sezony dočkat.