„Opravu městského úřadu jsme zahájili před třemi čtyřmi roky, postupně jsme opravovali vnitřní prostory, protože zde byly ještě dřevěné podlahy. Upravily se tak kanceláře, vloni jsme dodělali výměnu oken a přistoupili jsme, i z důvodu toho, že by již havarijní stav věžičky, k výměně celé střechy,“ uvedl starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Věžička se sundávala z budovy na podzim, ihned si ji převzala firma na renovaci. Pracovníky ale čekalo překvapení, při jejím sundávání byly objeveny dvě schránky z let předchozích. „Schránky, dle toho, co bylo jejich obsahem, byly z dob, kdy se dělala větší rekonstrukce – z roku 1969. Našly se tam tři výtisky dobových novin, mince, fotografie tehdejších zaměstnanců technických služeb, zapalovač, fotka pokrývače,“ řekl starosta s tím, že až se bude na jaře věžička instalovat na své místo, tak vše vrátí zpět a doplní o současné věci. „Kolegyně z informačního centra nyní přemýšlejí, jaký vzkaz předáme my další generaci,“ poznamenal starosta s tím, že nález byl nečekaný a milý, i odvážný. „Na novinách byly rukou psané vzkazy, což chtělo asi i dost odvahu lidí, protože to bylo po okupaci a na novinách bylo připsáno něco v duchu Rusáci jsou tady ještě,“ dodal Rubáš.

Náklady na opravu střechu byly zhruba 4,5 milionu korun, které hradilo město ze svého rozpočtu. Pokud se podaří dát dohromady peníze, rádi by udělali na městském úřadu v Nýrsku také novou fasádu.