Na návštěvníky hradu Velhartice čeká letos velká novinka. Bude jí výstava v hradním pivovaru o třicetileté válce. Těšit se ale mohou i na tradiční akce, i ty budou letos jiné.

Hrad Velhartice a připravovaná výstava. | Foto: Deník/Daniela Loudová

"V současné chvíli máme otevřen areál hradu s tím, že návštěvníci si mohou sami projít celou hradní zříceninu bez průvodce. Dostanou se do Rajského paláce, na most a přední věžní putnou vyjdou ven. To je unikátní příležitost pro zájemce, kteří si to chtějí projít sami, protože tohle běžně neumožňujeme," uvedl kastelán Matěj Mejstřík.